В Риге продолжает дешеветь топливо

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллинне, за ним следуют Рига и Вильнюс. Дизельное топливо дороже всего стоило в Таллинне, затем в Вильнюсе, а самая низкая цена на дизельное топливо в конце рабочей недели была в Риге.

В Риге на автозаправочной станции Circle K на улице Краста цена на 95-й бензин за неделю снизилась на 9% и составила в пятницу 1,414 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 1,4% и стоило в пятницу 1,394 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена на 95-й бензин в пятницу упала на 1,4% до 1,389 евро за литр, а цена на дизельное топливо за неделю выросла на 1,5% до 1,399 евро за литр.

В Таллинне цена 95-го бензина на заправках Circle K в пятницу составила 1,590 евро за литр, что на 0,7% выше, чем неделей ранее, а цена дизельного топлива за неделю выросла на 5% и составила 1,50 евро за литр.

Цены на автогаз в балтийских столицах за неделю не изменились. В пятницу автогаз бензин стоил 0,785 евро за литр в Риге, 0,719 евро за литр в Вильнюсе и 0,68 евро за литр в Таллинне.

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