Определены самые любимые бренды в странах Балтии

Лауреаты были определены в ходе исследования Baltic Capital, проведенного экспертами по исследованиям Norstat, опросившими более 3000 жителей стран Балтии.

В этом году в исследовании представлены 646 брендов, однако до финала добрались только самые популярные. Награды вручались в семи категориях.

Самым любимым брендом отечественных производителей в странах Балтии признан Kārums. А титул самого быстрорастущего бренда присвоен Circle K, а самым зеленым брендом признан Madara Cosmetics.

В глазах жителей стран Балтии Swedbank - самый человечный и любимый бренд, Delfi - самый любимый медиабренд, а Tele2 - самый развлекательный бренд.

В масштабах Латвии свои титулы сохраняют Kārums, Swedbank, и Delfi. В свою очередь самым быстрорастущим брендом признан Neste, звание самого зеленого бренда присвоено Latvijas valsts meži, а Рижский цирк назван самым развлекательным брендом.

Brand Capital - исследование брендов и стиля жизни и проводится компанией Norstat по сбору данных для изучения рынка. Истоки исследования можно найти в 2004 году, при создании топа латвийских брендов, однако с 2013 года исследование проводится также в Литве и Эстонии.

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