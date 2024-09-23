Назначен новый главный экономист банка Citadele

Пургайлис обладает более чем 20-летним опытом и знаниями в финансовом секторе, в том числе последние семь лет был председателем правления CBL Asset Management, дочерней компании банка Citadele. Пургайлис продолжит занимать эту должность.

Как сообщалось, 19 сентября депутаты Сейма утвердили назначение экономиста банка Citadele Мартиньша Аболиньша членом Совета Государственного контроля.

Перед голосованием Сейм освободил Аболиньша от должности члена Совета по фискальной дисциплине.

6 сентября этого года закончился восьмилетний срок пребывания Инесе Калване на посту члена совета Госконтроля и директором Первого ревизионного департамента.

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