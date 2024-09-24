Президент Банка Латвии: необходимо подтолкнуть развитие экономики

Он подчеркнул, что в отношении фондов ЕС нужно менять мышление. Например, создание новых рабочих мест не должно быть главной целью, потому что в Латвии мало работников и это ограниченный ресурс. Вместо этого лучше сместить акцент на создание более эффективных процессов, новых продуктов и более продуктивных рабочих мест.

Снижение административного бремени может сделать экономические процессы быстрее и дешевле, что принесет бизнесу больше пользы, чем пересмотр налогов.

Ключевым фактором роста также является количество работающих людей, которое в Латвии за последние пять лет сокращалось, а в Литве и Эстонии росло. Эстонцы и литовцы более умело используют местную рабочую силу. В Литве число работников также значительно увеличилось за счет украинских и белорусских беженцев.

Казакс считает, что проблема Латвии заключается не в отсутствии идей, а в затягивании и отсутствии решений.

"Мы должны быть смелее. Думаю, именно это продемонстрировали литовцы за последние десять лет - они сконцентрировались, ставили высокие цели, работали вместе, иногда рисковали, и теперь они - история успеха Балтийского региона. Я не вижу причин, почему Латвия не могла бы стать историей успеха Балтийского региона через десять лет. У нас есть все предпосылки для этого", - сказал президент Банка Латвии.

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