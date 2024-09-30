Центральное агентство финансов и договоров (CFLA) объявило открытый отбор проектов, предлагая самоуправлениям подавать заявки на финансирование Евросоюза для развития публичной предпринимательской инфраструктуры. Для реализации проектов из Европейского фонда регионального развития можно получить 26,2 млн евро, сообщили в CFLA.
Латвийским городам предлагают 26 млн евро из фондов ЕС на развитие бизнес-инфраструктуры
Программа предусматривает развитие публичной инфраструктуры для бизнеса и увеличение объема частных инвестиций в функциональные территории городов путем инвестирования в развитие предпринимательства в соответствии с программами развития самоуправлений.
Претендовать на средства могут самоуправления и их учреждения, управления специальных экономических зон, муниципальные предприятия, выполняющие делегированные самоуправлениями задачи, а также предприятия, доли капитала и акции с правом голоса которых принадлежат хотя бы одному самоуправлению.
В рамках проектов с целью улучшения инфраструктуры для предпринимательства будут финансироваться такие меры, как прокладка теплосетей, водоснабжения, электроснабжения, строительство дорожной инфраструктуры и зданий, инженерных систем для производства и хранения возобновляемой энергии, устранение ущерба для окружающей среды и санация деградировавших экосистем, а также благоустройство территорий.
Объем финансирования ЕФРР для Рижского региона планирования во втором туре отбора проектов составляет 5,02 млн евро, для Курземского региона планирования - 2,54 млн евро, для Земгальского региона планирования - 5,16 млн евро, для Видземского региона планирования - 97,23 тысяч евро, для Латгальского региона планирования - 13,4 млн евро.
Заявки принимаются до 28 февраля 2025 года.
Как сообщалось, в ходе первого тура, который завершился в июне, заявки на реализацию проектов на средства ЕФРР на сумму 36,6 млн евро подали 20 самоуправлений.
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