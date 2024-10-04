Как будет работать система, которая позволит в кризисных ситуациях платить карточками без Интернета?

"Это уникальное решение на уровне стран Балтии. Мы первые, кто его внедрил. За нами следуют Литва и Эстония. Мы надеемся внедрить его вместе в следующем году. Детали еще прорабатываются как в отношении списка аптечных сетей, так и в отношении розничных торговцев и торговцев топливом. Но уже в начале следующего года этот механизм должен заработать", - сказал Мартиньш Казакс, президент Банка Латвии.

Важно добавить, что в настоящее время лишь несколько банков соответствуют критериям поставщиков критически важных финансовых услуг в Латвии.

"На данный момент решение будет работать только для критически важных банков. Их четыре. Решение не будет распространяться на карты других банков", - отметил представитель FNA.

До сих пор нет ответа, что делать жителям, которые не пользуются картами этих финансовых учреждений. Магазины, которые могут быть задействованы в этой системе, также не называются. Скорее всего, это будут крупные торговые сети.

"Когда речь идет о кризисных ситуациях, обязанности торговца довольно расплывчаты или же варианты действий не до конца определены. Возможно, кто-то воображает, что магазины могут торговать без остановки и в течение длительного времени без подключения к интернету. Этот вопрос должен обсуждаться гораздо более подробно, чтобы все могли это осуществить. [TV3: Предвидите ли вы дальнейшее обсуждение?] И если сейчас есть четыре банка и крупные торговые сети, то нужно подумать, как это сделать там, где нет этих четырех банков и крупных торговцев", - сказал исполнительный директор Латвийской ассоциации продовольственных торговцев Норис Крузитис.

С конкретными сетями уже ведутся переговоры о технических возможностях, и, как сообщается, торговцы заинтересованы в работе такой системы.

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