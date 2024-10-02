Новые данные о том, что происходит на рынке труда в Латвии

Самая высокая безработица в августе была в Испании - 11,3%. В Греции ее уровень составил 9,5%, в Швеции - 8,4%, в Финляндии - 8,3%, в Литве и Эстонии - 7,9%, во Франции - 7,5%.

Самый низкий уровень безработицы в августе был зафиксирован в Чехии - 2,6%. В Польше безработица составила 2,9%, на Мальте - 3%, в Словении - 3,3%, в Германии - 3,5%.

В среднем по ЕС уровень безработицы в августе составил 5,9% по сравнению с 6% в июле, а в государствах еврозоны она сохранилась на уровне 6,4%.

Согласно данным Eurostat, в августе безработными в ЕС были 13,027 млн человек, из них 10,925 млн - в странах еврозоны.

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