Цены на топливо в Риге выросли

В конце рабочей недели самая высокая цена бензина была в Таллинне, самая низкая - в Вильнюсе. Дизельное топливо самым дорогим было в Риге, самым дешевым - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена бензина 95-й марки повысилась на 6,8% до 1,514 евро за литр, а дизтопливо подорожало на 5,4% до 1,494 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки, как и неделей ранее, составляла 1,429 евро за литр, а цена дизтоплива понизилась на 0,7% до 1,399 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle цена 95-го бензина снизилась на 0,6% до 1,569 евро за литр, цена дизельного топлива не изменилась - 1,449 евро за литр.

Цена автогаза в Риге по сравнению с предыдущей неделей выросла на 14% до 0,815 eвро за литр, а в Вильнюсе и Таллинне цены не изменились - соответственно, 0,719 и 0,68 eвро за литр.

Инфографика: Динамика роста цен на топливо в Латвии

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