Видео Как задействовать 27 тысяч молодых людей, которые не учатся и не работают?

"Я думаю, есть много молодых людей, которые ходят в школу, но либо не хотят ходить, либо у них возникают трудности с учебой. Какая бы причина ни была, может случиться так, что ты больше не в школе. Ты достигаешь совершеннолетия и теперь должен быть взрослым. И тогда многие оказываются в замешательстве. Многие не знают, что делать".

"Я мог бы пройти всю школу, у меня был бы сертификат, у меня были бы лучшие перспективы в плане работы. Но мне сложно тратить время на то, что мне неинтересно. А в техникуме, к сожалению, не было профессий, которые мне были бы действительно интересны и на которые я хотел бы тратить время. Поэтому я оказался в таком стесненном положении, мне ничего не было интересно, и я не хотел там оставаться. Я чувствовал себя загнанным в тупик... За два месяца до принятия решения я постепенно начал ощущать этот стресс и много думал об этом, но в последний месяц перед отчислением я понял, что не стоит так много думать об этом и подвергать риску свои нервы и здоровье. Если мое сердце говорит мне, что это нехорошо для меня, то я не должен беспокоиться о том, что скажут другие".