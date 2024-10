Видео Как задействовать 27 тысяч молодых людей, которые не учатся и не работают?

Центральное статистическое управление собирает данные по так называемой NEET-молодежи (Not in Education, Employment or Training) с 2011 года. Речь идет о молодых людях трудоспособного возраста, которые не учатся и не работают. Однако эти данные являются лишь приблизительными. С 2011 года число таких молодых людей сократилось почти в три раза - с 80 тысяч до 27 тысяч. Хотя это около 10% всех молодых людей данной возрастной группы, общее число значительно превышает население таких крупных городов, как Огре, Валмиера или Екабпилс, в каждом из которых проживает около 22 тысяч человек.