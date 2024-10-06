Что-то пошло не так. Таким образом президент Эдгар Ринкевич охарактеризовал ситуацию с 27 тысячами молодых людей, которые не учатся и не работают. Политики выдвигали различные предложения по решению проблемы нехватки рабочей силы - привлечение мигрантов, сокращение отпуска по уходу за ребенком, - но нет никаких идей, как привлечь на рынок труда этих молодых людей. Также не предпринимается никаких попыток выяснить, почему они решили оставить учебу или почему не могут найти работу. Не существует способов охвата молодежи. Об этом говорится в сюжете передачи Nekā personīga.
Видео ⟩ Как задействовать 27 тысяч молодых людей, которые не учатся и не работают?
Кристиан:
"Я думаю, есть много молодых людей, которые ходят в школу, но либо не хотят ходить, либо у них возникают трудности с учебой. Какая бы причина ни была, может случиться так, что ты больше не в школе. Ты достигаешь совершеннолетия и теперь должен быть взрослым. И тогда многие оказываются в замешательстве. Многие не знают, что делать".
19-летний Кристиан окончил девятый класс три года назад. Он поступил в Огрский технический колледж, чтобы получить профессию техника по ремонту тяжелых автомобилей. Решил учиться в профессиональном училище, потому что окружающие говорили, что это будет легче, чем в школе. Проучившись менее двух лет, он бросил программу.
Кристиан:
"Я мог бы пройти всю школу, у меня был бы сертификат, у меня были бы лучшие перспективы в плане работы. Но мне сложно тратить время на то, что мне неинтересно. А в техникуме, к сожалению, не было профессий, которые мне были бы действительно интересны и на которые я хотел бы тратить время. Поэтому я оказался в таком стесненном положении, мне ничего не было интересно, и я не хотел там оставаться. Я чувствовал себя загнанным в тупик... За два месяца до принятия решения я постепенно начал ощущать этот стресс и много думал об этом, но в последний месяц перед отчислением я понял, что не стоит так много думать об этом и подвергать риску свои нервы и здоровье. Если мое сердце говорит мне, что это нехорошо для меня, то я не должен беспокоиться о том, что скажут другие".
Кроме классного руководителя, в школе не проявляли особого интереса к тому, почему Кристиан бросил учебу. Ни начальная школа, ни кто-либо другой не подготовили юношу к подобной ситуации. Он не знал, что делать дальше и где искать информацию. Он также не хотел оказаться в ситуации, когда ему придется снова бросить учебу из-за отсутствия интереса. Так прошло несколько месяцев.
Кристиан:
"Я люблю спорт, я активный человек. Я просто занимался повседневными делами - тренировался. Но в целом я был в замешательстве. На самом деле я ничего не делал. Сидел дома, терял время. И я подумал: а что дальше?".
Около 27 тысяч молодых людей в Латвии не работают и не учатся. Почти столько же жителей в Резекне, седьмом по величине городе страны. Политики выступают с различными призывами решить проблему нехватки рабочей силы, но только косвенно.
За последние годы уровень безработицы среди молодежи в Латвии значительно снизился. Если в 2011 году в Государственном агентстве занятости (NVA) было зарегистрировано более 28 тысяч человек в возрасте 15-29 лет, то за 12 лет это число сократилось на 75%. Однако не все безработные молодые люди зарегистрированы в NVA.
Центральное статистическое управление собирает данные по так называемой NEET-молодежи (Not in Education, Employment or Training) с 2011 года. Речь идет о молодых людях трудоспособного возраста, которые не учатся и не работают. Однако эти данные являются лишь приблизительными. С 2011 года число таких молодых людей сократилось почти в три раза - с 80 тысяч до 27 тысяч. Хотя это около 10% всех молодых людей данной возрастной группы, общее число значительно превышает население таких крупных городов, как Огре, Валмиера или Екабпилс, в каждом из которых проживает около 22 тысяч человек.
Президент Ринкевич говорил об этом в конце весенней сессии Сейма.
Эдгар Ринкевич, президент Латвии (20.06.2024):
"К сожалению, похоже, что это уже назрело. В 2023 году 27 тысяч молодых людей в возрасте 15-29 лет не учились и не работали. Если бы таких молодых людей было 10, их можно было бы назвать бездельниками, но их 27 тысяч. Значит, что-то пошло не так. [...] Причин много, и они разнообразны, но, к сожалению, решения часто отсутствуют".
Примерно то же самое на этой неделе сказал министр социального обеспечения Улдис Аугулис.
Nekā personīga: То есть получается, что эти молодые люди есть, но никто даже не понимает, как и почему?
Улдис Аугулис: Могут быть разные обстоятельства.
NP: Но разве не стоит попытаться это выяснить?
У. А.: Я хочу сказать, что в Совете по развитию человеческого капитала мы говорим об этих проблемах, мы их определили, а теперь нужно понять, что тут можно сделать.
NP: Но какие конкретные решения уже есть? Какие шаги?
У. А.: Я думаю, сейчас в Латвии никто не сможет выдать никакого конкретного решения.
У политиков разные идеи по поводу того, как решить проблему нехватки рабочей силы. Министерство внутренних дел планирует повысить возрастной порог для поступления на службу. В мае парламент одобрил поправки к закону о содействии найму иностранных работников. В интервью порталу Delfi Аугулис рассказал о сокращении отпуска по уходу за ребенком. Но никаких идей для молодых людей, не имеющих работы, нет.
Главная проблема, по мнению учреждений, заключается в том, что нет способов достучаться до молодых людей. Если они бросили учебу и не зарегистрированы в NVA, то практически не попадают в поле зрения властей. Этот вопрос обсуждался в Совете по развитию человеческого капитала, который был создан при Кабмине Эвики Силини и работает уже более года.
Улдис Аугулис, министр социального обеспечения:
"Других доступных ресурсов нет".
NP: Но, может быть, попытаться что-нибудь придумать?
У. А.: Если вы придумаете, то мы будем очень благодарны за инструмент, который сможет решить вопрос.
В 2016 году под эгидой Министерства образования и науки была запущена программа Proti un dari. Это единственная инициатива, работающая конкретно с молодыми людьми, оказавшимися вне системы. Вместе с наставником молодой человек разрабатывает индивидуальный план, который поможет ему найти подходящую программу обучения или профессию. Первый этап программы завершился в прошлом году.
Райтис Имша, руководитель отдела структурных фондов Агентства международных молодежных программ:
"Всего в проекте приняли участие 5206 молодых людей. Из них 71% успешно завершили проект. Я думаю, что это главный результат, который я лично вижу, потому что у нас есть несколько результатов с точки зрения того, сколько молодых людей из тех, кто завершил наш проект, начали либо работать, либо учиться. 25% всех молодых людей, участвовавших в проекте, начали работать через месяц после завершения участия в нем, и около 20% начали учиться".
Программа не собирает информацию о причинах, по которым молодые люди решают не учиться или не работать. Имша говорит, что они индивидуальны, например, если молодой человек живет далеко от центра и не имеет возможности добраться до школы или работы, или, возможно, уже работает неофициально, или не смог найти новую работу после потери прежней во время пандемии Covid-19.
Министерство образования и науки считает, что основная проблема, из-за которой ученики бросают школу, заключается в слабости системы образования и нехватке вспомогательного персонала. Само министерство не собирает данные, но ориентируется на то, что говорят местные власти, которые собирают информацию среди населения.
Кристине Ниедре-Латере, заместитель государственного секретаря по вопросам общего образования и национальной языковой политики Министерства образования:
NP: А у самих молодых людей кто-нибудь спрашивал?
К. Н.: Через молодежные организации - безусловно. Министерство координирует работу с молодежью, поэтому эти специалисты, будь то опросы, будь то дискуссии, эти данные обязательно собирают... У нас очень хорошее сотрудничество с муниципалитетами, где каждый муниципалитет, который является учредителем образовательных учреждений со своими автономными правами, запрашивает мнение этих молодых людей, анализирует его, и мы получаем данные.
Программа реализуется местными властями. Однако не все регионы принимают в ней участие: в настоящее время участвует 31 из 43. Имша надеется, что будет не менее 35. В отличие от предыдущих программ, молодой человек может принять участие в программе в любом крае или городе независимо от задекларированного места жительства.
Райтис Имша, руководитель отдела структурных фондов Агентства международных молодежных программ:
"Я хотел бы выделить целую область. Это Латгале и ее края. Эти самоуправления действительно первыми включились в проект - как в старый, так и в новый, и число молодых людей в них самое большое. Почти каждый третий молодой человек - из краев Латгальского региона".
Проблема молодежи также косвенно обсуждалась в Комитете по образованию Сейма. Там в сентябре Министерство образования рассказало о своих планах по поддержке молодых людей, не сдавших экзамены за девятый класс. В этом году таких было более 700.
Агита Зариня-Стуре, председатель Комитета по образованию Сейма:
"Мы консультируемся с Министерством экономики и по этому вопросу, по поводу того, какой вклад вносит человек в общество, если он в какой-то момент выпал из процесса образования".
NP: И что говорит Министерство экономики, каков этот вклад?
А. З.: Огромный. Это та история, о которой я говорила в самом начале, что школа - это главная базовая точка, где важно, чтобы он не выпал из системы образования.
Аугулис считает, что одним из решений может стать введение обязательного среднего образования. Об этом уже давно говорят то громко, то тихо. В 2017 году тогдашний министр образования Карлис Шадурскис отметил, что отказ от обязательного среднего образования был одной из самых больших ошибок. В настоящее время в министерстве не рассматривается вопрос об изменении этой нормы.
Несколько месяцев назад Кристиан окончил программу Proti un dari. Наставник помог ему найти работу в одной из компаний в Огре. Ему нравится его работа, потому что коллеги его поддерживают. В конце сентября парень поступил в среднюю школу.
Кристиан:
"Думаю, это немного облегчило бы мне жизнь, потому что я бы уже школу окончил и мне не надо было бы об этом думать. Но, мне кажется, в то же время я бы немного беспокоился о будущем. Я все еще немного волнуюсь, потому что хорошо знать и понимать, что ты хочешь делать дальше, но так будет не всегда".
У Министерства образования есть идея сделать образование до 18 лет обязательным. Как это будет выглядеть и что это будет означать для молодых людей - конкретных планов пока нет.
Видео: Сюжет программы Nekā personīga
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