Каждый десятый житель Латвии спит днем почти каждый день, а каждый третий – когда у есть возможность, например, по выходным. С физиологической точки зрения дневной сон помогает снизить накопившуюся в течение дня сонливость, давая телу возможность восстановиться и освежить работу мозга. Иными словами, дневной сон позволяет мозгу отдохнуть. О пользе дневного сна и том, как спать правильно, чтобы не чувствовать себя разбитым, рассказывает эксперт по сну Наталия Берзиня.
Почему стоит подремать днём: эксперт по сну рассказывает, почему 20 минут днём полезны для вашего здоровья
Не зря короткий дневной сон называют "восстанавливающим". По словам эксперта по сну Наталии Берзини, всего 20 минут могут значительно улучшить концентрацию, память и креативность. Одно из исследований показало, что короткий сон улучшает фокус и когнитивные функции на срок до двух часов. Другие исследования подтверждают, что дневной сон повышает продуктивность, улучшает настроение и увеличивает уровень энергии. Кроме того, такой сон снижает риск ошибок и улучшает внимание, особенно для водителей или людей, выполняющих сложные задачи. Например, если водитель чувствует сонливость, рекомендуется остановиться и вздремнуть на 20 минут, чтобы восстановиться.
Как дремать днём, чтобы не помешать ночному сну?
Важно помнить несколько вещей, когда речь идет о дневной дрёме, чтобы не нарушить ночной сон. Прежде всего, стоит учитывать продолжительность и время.
«Идеальная длина дневного сна — до 20 минут, этого достаточно, чтобы организм отдохнул, не погружаясь в глубокую фазу сна, которая может вызвать сонливость. Лучшее время для короткого сна — около 12 дня, через 1–3 часа после обеда, когда наблюдается естественный спад энергии в организме. Это минимизирует влияние на ночной сон. Однако частая или продолжительная дрёма — особенно более часа или ближе к вечеру — могут затруднить засыпание ночью и снизить общее качество сна. Если человек постоянно нуждается в длительном сне, это может быть признаком плохого ночного сна или скрытых проблем со здоровьем», — объясняет Наталия Берзиня.
Чтобы избежать чувства усталости после дневного сна, важно не превышать рекомендуемую продолжительность. Слишком долгий сон может привести к пробуждению во время фазы глубокого сна, что вызывает чувство тяжести, затрудняет концентрацию и может затянуть процесс восстановления бодрости на 30 минут. Еще один способ справиться с этим — выпить стакан воды или немного подвигаться после пробуждения, чтобы улучшить циркуляцию крови и быстрее прийти в себя.
Место для дневного сна
Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA, Дариус Римкус, делится своими советами о том, как создать идеальное место для отдыха в середине дня, когда вы работаете из дома. Он предлагает обустроить комфортное и красивое пространство, чтобы вы не смогли устоять перед соблазном отдохнуть.
«Зона для короткого сна должна быть оазисом спокойствия, ведь вам нужно быстро погрузиться в сон. Поэтому важны все необходимые условия для сна — затемнённое пространство, свежий воздух, удобная обстановка, тишина, правильная температура и отсутствие лишних вещей. Выбирайте текстиль, который вам действительно нравится — шторы, наволочки, которые вызывают у вас приятные ощущения. Это создаст у вас желание прилечь, когда придет время для сна. Выбирайте мягкое и уютное одеяло, чтобы вы с удовольствием завернулись в него», — говорит дизайнер.
Также лучше выделить отдельный уголок для сна и приучить мозг, что это пространство предназначено для расслабления.
«Прежде всего, вам нужно создать уединение. Если вы используете гостиную, где находятся и другие, для короткого сна, я рекомендую добавить разделитель комнаты. Затемняющие жалюзи (например, FÖNSTERBLAD от 12,99 евро) или плотные шторы помогут защититься от дневного света и шума с улицы, что значительно облегчит засыпание», — советует Д. Римкус.
Дизайнер добавляет, что существует множество решений для обустройства уголка для сна. Вместо обычной кровати или дивана можно выбрать компактный односпальный диван-кровать или шезлонг KIVIK, которые легко превратить в удобное место для короткого отдыха. Складной матрас, как SLÄKT, также может пригодиться, если у вас нет подходящего дивана, чтобы подремать.
IKEA призывает задуматься о сне
Недавнее исследование IKEA показало, что каждый третий житель Латвии просыпается по утрам с ощущением усталости, а каждый четвертый постоянно испытывает дефицит сна. Следуя своей миссии — создавать лучшие условия для повседневной жизни для многих людей, IKEA в этом сезоне акцентирует внимание на важности сна как основы хорошего самочувствия и качества жизни. Больше советов экспертов о том, как наладить здоровый сон, можно найти здесь.