Ринкевич считает сбалансированным проект госбюджета на следующий год

Ринкевич рассказал, что премьер проинформировала его о принятых в правительстве решениях и своем разговоре с Латвийским союзом самоуправлений и достигнутых договоренностях. Он отметил, что никогда еще разработка госбюджета не была легкой, так как это всегда компромисс.

Президент выразил удовлетворение тем, что госбезопасность является приоритетом госбюджета следующего года, поскольку это означает, что у работающих в системе внутренних дел страны повысится зарплата. По словам Ринкевича, он и Силиня сошлись во мнении, что нужно проявить крайнюю внимательность, чтобы увеличение зарплат действительно распространилось на всех, в особенности на тех, у кого эта зарплата не такая высокая.