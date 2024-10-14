Дефицит более миллиарда евро: правительство поддержало госбюджет на следующий год

С 2025 года изменятся ставки налогов на рабочую силу, что приведет к увеличению чистых доходов почти 95% работающих, то есть всех, кто получает брутто-зарплату до 4000 евро в месяц. Наибольшее увеличение коснется работников, зарабатывающих до 2500 евро.

С 2025 года будет введен фиксированный необлагаемый минимум в размере 510 евро в месяц, необлагаемый минимум для пенсионеров вырастет с 500 до 1000 евро в месяц, а минимальная зарплата - с 700 евро до 740 евро в месяц в 2025 году, до 780 евро в 2026 году, до 820 евро в 2027 году и до 860 евро в 2028 году.

Родительское пособие для работающих предусмотрено увеличить до 75% (сейчас 50%) от размера предоставленного родительского пособия.

Чтобы сбалансировать необлагаемый минимум со ставками подоходного налога и упростить систему налогов на рабочую силу, будет введена единая ставка налога в размере 25,5% для доходов до 105 300 евро в год (8775 евро в месяц), а доходы свыше 8775 евро в месяц будут облагаться налогом в размере 33%.

В следующем году сохранится пониженная ставка налога на добавленную стоимость на свежие фрукты, ягоды и овощи. Для достижения целей по обеспечению климатической нейтральности будут постепенно повышаться ставки акцизного налога на различные виды топлива. Кроме того, с 2025 года планируется повысить ставку акциза на подслащенные безалкогольные напитки.