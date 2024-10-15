Миноритарный акционер airBaltic проявил интерес к покупке эстонской авиакомпании

Правительство Эстонии приняло решение продать Nordic Aviation Group, поскольку компания оказывает субподрядные услуги и нет оснований полагать, что они начнут предлагать рейсы из Таллинна, а значит, у группы нет стратегической цели в интересах Эстонии.

Специальный аудит, проведенный международной компанией EY, пришел к выводу, что основной причиной финансовых трудностей Nordica является плохой менеджмент.

Nordica должна была до конца июня представить в Регистр предприятий прошлогодний финансовый отчет, но компания до сих пор этого не сделала. Неаудированный финансовый отчет показывает, что в прошлом году Nordica понесла убыток около 20 миллионов евро.

Nordic Aviation Group была создана в 2015 году после того, как предыдущая эстонская национальная авиакомпания Estonian Air была ликвидирована после того, как Европейская комиссия признала государственную помощь, оказанную Эстонией компании, незаконной.

В то время основными целями Nordica были обеспечение полетов из Таллинна, создание конкуренции на авиационном рынке и коммерчески устойчивая деятельность. Однако в 2019 году группа прекратила полеты из Таллинна, поскольку не смогла конкурировать с другими авиакомпаниями.

В апреле этого года правительство решило не продолжать переговоры с двумя компаниями, подавшими заявки на покупку Nordica, сославшись на недостатки в заявках. Одно предложение было признано финансово неадекватным и содержало дополнительные условия, невыгодные для продавца, тогда как другое предложение содержало неприемлемые условия и не содержало достаточной информации о происхождении капитала, предназначенного для сделки.

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