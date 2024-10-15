Миноритарный акционер латвийской национальной авиакомпании airBaltic датский бизнесмен Ларс Тусен проявил интерес к приобретению эстонской государственной национальной авиакомпании Nordic Aviation Group, которая работает под брендами Nordica и XFly, и во вторник, 15 октября, представил свой бизнес-план.
Миноритарный акционер airBaltic проявил интерес к покупке эстонской авиакомпании
Председатель правления Nordica Ремко Альтуис рассказал эстонской общественной телекомпании ERR, что будущий бизнес-план авиакомпании состоит из трех этапов: следующая зима, период с апреля 2024 года по март 2025 года и этап, начинающийся после марта 2025 года.
"Мы планируем сохранить наш нынешний автопарк, а также наш персонал, офис и системы", - объяснил Альтуис.
По его словам, план предусматривает приватизацию авиакомпании, и в настоящее время ведутся переговоры с потенциальным инвестором, датским бизнесменом Ларсом Тусеном, которому принадлежит датская авиакомпания Jettime и 2,03% акций airBaltic.
Сандер Сальму, член наблюдательного совета Nordica и вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по вопросам транспорта, рассказал, что необходимость представить бизнес-план возникла после того, как скандинавская авиакомпания SAS неожиданно решила значительно сократить объем услуг, которые она заключила с эстонской компанией.
Сальму заявил, что дальнейшие обсуждения возможного пакета приватизации пройдут с потенциальными инвесторами и консалтинговой компанией по процессу приватизации.
"В плане представлен обзор заключенных контрактов. Компания подтвердила, что с заказчиками заключены контракты на четыре самолета", - сказал он.
Правительство Эстонии приняло решение продать Nordic Aviation Group, поскольку компания оказывает субподрядные услуги и нет оснований полагать, что они начнут предлагать рейсы из Таллинна, а значит, у группы нет стратегической цели в интересах Эстонии.
Специальный аудит, проведенный международной компанией EY, пришел к выводу, что основной причиной финансовых трудностей Nordica является плохой менеджмент.
Nordica должна была до конца июня представить в Регистр предприятий прошлогодний финансовый отчет, но компания до сих пор этого не сделала. Неаудированный финансовый отчет показывает, что в прошлом году Nordica понесла убыток около 20 миллионов евро.
Nordic Aviation Group была создана в 2015 году после того, как предыдущая эстонская национальная авиакомпания Estonian Air была ликвидирована после того, как Европейская комиссия признала государственную помощь, оказанную Эстонией компании, незаконной.
В то время основными целями Nordica были обеспечение полетов из Таллинна, создание конкуренции на авиационном рынке и коммерчески устойчивая деятельность. Однако в 2019 году группа прекратила полеты из Таллинна, поскольку не смогла конкурировать с другими авиакомпаниями.
В апреле этого года правительство решило не продолжать переговоры с двумя компаниями, подавшими заявки на покупку Nordica, сославшись на недостатки в заявках. Одно предложение было признано финансово неадекватным и содержало дополнительные условия, невыгодные для продавца, тогда как другое предложение содержало неприемлемые условия и не содержало достаточной информации о происхождении капитала, предназначенного для сделки.
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