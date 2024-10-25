Количество кредитов, выданных частным лицам, в первом полугодии выросло более чем на 25%

Общая сумма кредитов, выданных частным лицам, за тот же период увеличилась почти на 5%.

По данным "Бюро кредитной информации", наибольший рост числа заключенных договоров произошел по жилищным кредитам, кредитам на кредитные карты и студенческим кредитам.

За первые шесть месяцев 2024 года кредитные учреждения заключили почти 80 000 кредитных договоров, что является самым высоким показателем за последние пять лет, сообщили в бюро, добавив, что в первой половине 2023 года жители заключили почти 63 000 кредитных договоров по сравнению с почти 60 000 годом ранее.

Количество заемщиков также выросло на 23,3% - с чуть менее 60 000 в первом полугодии прошлого года до более 74 000 в этом году.

Как отметил исполнительный директор "Бюро кредитной информации" Интарс Микелсонс, с начала 2022 года до середины прошлого года наблюдался резкий рост ставки EURIBOR, что значительно удорожало кредиты. Ставка EURIBOR постепенно снижается, что приводит к быстрому росту кредитования

По словам Микелсонса, многие клиенты заняли выжидательную позицию и при появлении положительных тенденций на рынке решили взять кредит.

За последние пять лет общее количество кредитов, выданных в первые шесть месяцев года, снизилось только в связи с пандемией Covid-19 в 2020 году, в то время как общая сумма выданных кредитов снизилась как в 2020 году, так и в прошлом году.

Данные показывают, что в первой половине этого года по сравнению с первой половиной прошлого года на 28% увеличилось количество договоров о жилищных кредитах, на 26% - договоров на кредитные карты и на 24% увеличилось количество студенческих кредитов. Количество договоров потребительского кредитования увеличилось на 4,4%, а договоров операционного лизинга - на 1,8%.

Несмотря на резкое увеличение количества кредитных договоров, общая сумма выданных кредитов выросла всего на 4,5%, при этом средняя сумма кредитов на покупку жилья снизилась за год почти на 800 евро, финансового лизинга - примерно на 500 евро, а операционного лизинга - на 1 000 евро.

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