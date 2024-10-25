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Количество кредитов, выданных частным лицам, в первом полугодии выросло более чем на 25%

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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Количество выданных физическим лицам кредитов в первом полугодии этого года увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили агентству LETA представители "Бюро кредитной информации", ссылаясь на данные членов Ассоциации финансовой отрасли.

Общая сумма кредитов, выданных частным лицам, за тот же период увеличилась почти на 5%.

По данным "Бюро кредитной информации", наибольший рост числа заключенных договоров произошел по жилищным кредитам, кредитам на кредитные карты и студенческим кредитам.

За первые шесть месяцев 2024 года кредитные учреждения заключили почти 80 000 кредитных договоров, что является самым высоким показателем за последние пять лет, сообщили в бюро, добавив, что в первой половине 2023 года жители заключили почти 63 000 кредитных договоров по сравнению с почти 60 000 годом ранее.

Количество заемщиков также выросло на 23,3% - с чуть менее 60 000 в первом полугодии прошлого года до более 74 000 в этом году.

Как отметил исполнительный директор "Бюро кредитной информации" Интарс Микелсонс, с начала 2022 года до середины прошлого года наблюдался резкий рост ставки EURIBOR, что значительно удорожало кредиты. Ставка EURIBOR постепенно снижается, что приводит к быстрому росту кредитования

По словам Микелсонса, многие клиенты заняли выжидательную позицию и при появлении положительных тенденций на рынке решили взять кредит.

За последние пять лет общее количество кредитов, выданных в первые шесть месяцев года, снизилось только в связи с пандемией Covid-19 в 2020 году, в то время как общая сумма выданных кредитов снизилась как в 2020 году, так и в прошлом году.

Данные показывают, что в первой половине этого года по сравнению с первой половиной прошлого года на 28% увеличилось количество договоров о жилищных кредитах, на 26% - договоров на кредитные карты и на 24% увеличилось количество студенческих кредитов. Количество договоров потребительского кредитования увеличилось на 4,4%, а договоров операционного лизинга - на 1,8%.

Несмотря на резкое увеличение количества кредитных договоров, общая сумма выданных кредитов выросла всего на 4,5%, при этом средняя сумма кредитов на покупку жилья снизилась за год почти на 800 евро, финансового лизинга - примерно на 500 евро, а операционного лизинга - на 1 000 евро.

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