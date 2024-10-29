С будущего года минимальная зарплата в Латвии вырастет на несколько десятков евро

Как заявил министр благосостояния Улдис Аугулис, это решение намечает постепенный переход к новой системе, когда минимальная зарплата будет устанавливаться в процентном соотношении от средней зарплаты по стране, что улучшит материальное положение и уровень жизни низкооплачиваемых работников.

Согласно данным Министерства благосостояния, в прошлом году в Латвии работали 822 489 человек. По данным Центрального статистического управления, в прошлом году из 131 584 работников, которые получали минимальную зарплату или меньше, 99 270 работали в частном секторе, 29 012 - в общественном секторе.

В период с 2020 по 2023 год доля работников с минимальной зарплатой или меньше в общественном секторе выросла с 10,4% до 12,6%, тогда как в частном секторе доля таких работников уменьшилась с 21,2% до 18,6%.

Как подчеркивает Минблаг, увеличение минимальной зарплаты напрямую влияет на покупательную способность низкооплачиваемых работников, что положительно сказывается на внутреннем спросе, который является одной из основ экономического роста. Министерство также надеется, что изменения будут способствовать выравниванию уровня зарплат в странах Балтии и приблизят зарплаты в Латвии к среднему уровню ЕС.

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