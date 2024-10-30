Минблаг предлагает способ борьбы с гендерным неравенством в крупных компаниях

Новый законопроект касается предприятий, которые котируются на регулируемом рынке и отвечают ряду критериев. Закон будет применяться к компаниям, чей юридический адрес находится в Латвии в течение двух отчетных лет, со средним числом работников не менее 250 человек, с нетто-оборотом не менее 50 миллионов евро или общим балансом не менее 43 миллионов евро.

Эти предприятия должны обеспечить, чтобы представители недостаточно представленного пола занимали не менее 40% должностей в совете или не менее 33% всех должностей в совете и правлении.

Если законопроект будет утвержден, соответствующие компании должны будут выполнить хотя бы одно из требований до 30 июня 2026 года. Если они этого не сделают, то должны будут предоставить Банку Латвии информацию, подтверждающую, что процесс отбора претендентов на должности был открытым и соответствует требованиям, установленным в законопроекте. Параллельно Банк Латвии будет публиковать на своем сайте информацию о нарушениях со стороны компаний, при необходимости применяя принудительные меры для обеспечения пропорционального гендерного представительства в правлениях и советах.