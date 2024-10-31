Стали известны сроки строительства нового путепровода от улицы Твайка до Кундзиньсалы

По словам председателя Рижской думы Вилниса Кирсиса, в Риге был и будет порт и промышленные районы, но ранее не была продумана объездная дорога для перенаправления грузового транспорта, который является неотъемлемой частью экономической жизни города.

"Путепровод на Кундзиньсалу вместе с Восточной магистралью и путепроводом на Даудерсале является частью внутренней рижской объездной дороги, которая позволит отвести грузовой транспорт от центра города, чтобы людям было удобнее и приятнее жить, работать, отдыхать и заниматься другими повседневными делами. Кроме того, путепровод откроет городу новые возможности для привлечения инвесторов с действительно большими бизнес-планами", - говорит Кирсис.

Как сообщили в думе, в настоящее время на объекте ведутся работы по прокладке коммуникаций, бурению свай, возведению опор и пролетов моста, строительству улиц и дорог. Следующие работы, запланированные на объекте, - возведение стальных пролетов над Саркандаугавой.