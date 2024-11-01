В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за сильного ветра, что продлится до субботы. В Испании же все еще хуже - Валенсию наводнило, что застала и живущая там латвийка. Пациента из Краславы транспортировали на вертолете Black Hawk, а мужчина в Риге борется с воронами. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 1 ноября ⟩ Транспортировка пациента на вертолете, оранжевое предупреждение и наводнение в Испании
Новости Латвии:
В четверг, 31 октября, ВВС Латвии при поддержке Службы неотложной медицинской помощи экстренно транспортировали тяжелобольного пациента на вертолете UH-60 Black Hawk из Краславы. Об этом сообщают ВВС в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).
Прошло почти 17 лет с той роковой ночи, когда погибла 20-летняя Инга Виноградова. Девушка была на вечеринке по случаю дня рождения и погибла, упав с пятого этажа. На протяжении многих лет ее семья не отступала и боролась за то, чтобы доказать, что девушка не покончила жизнь самоубийством, а была выброшена из окна двумя мужчинами во время празднования. После долгого и мучительного суда оба мужчины были признаны виновными и приговорены к 15 годам лишения свободы, сообщает программа Degpunktā.
В одном из дворов Плявниеков спасателям пришлось снимать с дерева пожилого мужчину, решившего избавиться от вороньего гнезда. Инцидент произошел недалеко от Плявниекской начальной школы. Местные жители рассказывают, что мужчина заботится о птицах, но ведет войну с воронами и теперь решил нанести удар по одному из их гнезд, сообщает Degpunktā.
С 1 ноября по улице Пернавас в Риге будет запрещено транзитное движение грузовых автомобилей, сообщили агентству LETA в департаменте коммуникации Рижской думы.
С вечера пятницы до полудня субботы в прибрежных регионах, в том числе в Риге, будет действовать оранжевое предупреждение о сильном ветре.
За рубежом:
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в странах Балтии занимаются "притеснением" русскоязычного населения, и отметила, что РФ готова обратиться в Международный суд ООН. Об этом сообщает портал LSM+.
В Судже Курской области 91-летняя жительница обратилась к своим родственникам в Латвии при помощи Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Латвийка Аустра с семьей живет в центре Валенсии, и наводнение от нее примерно в четырех километрах. Аустра Явалде-Дарзиня в телефонном разговоре с TVNET+ рассказывает, что находится в безопасности - часть города, в которой она живет с семьей, "солнечная, сухая, а настроение - очень мрачное. Валенсия в трауре".
Российское вторжение в Украину давно превратилось в войну на истощение. Армиям обеих сторон не хватает людей и техники. Признаки истощения демонстрирует казавшаяся стабильной российская экономика. Но от войны устают и украинские партнеры на Западе. Это уже отражается на военных поставках и финансовой помощи, но впереди, возможно, более тяжелые времена.
В пятницу, 1 ноября, в Ида-Вирумаа в Нарве выпал первый снег, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Пользователи TikTok оживленно обсуждают необычный случай в одном из ресторанов в центре Риги - посетительница заведения получила счет с наценкой в 10% в качестве чаевых. TVNET+ разобрался в вопросе, а также выяснил у эксперта, нормальная ли это практика.
RUS TVNET отправился на улицы столицы, чтобы узнать мнение жителей и гостей Риги о традиционном захоронении в землю и кремации. Ответы смотрите на видео!
С одной стороны, на эту тему я написал уже две статьи. С другой стороны - это было исследование вокруг. Поэтому на сей раз я решил написать не столько статью, сколько высказывание с очень конкретным посылом - борьба против кремлевского влияния сменила фокус и теперь, как говорится, бьет по своим.
Ее называют "железной рукой в бархатной перчатке". Анастасия Удалова, 35-летняя предпринимательница, наиболее известна как владелица знаменитого латвийского косметического бренда Dzintars. Однако ее амбиции распространяются далеко за пределы косметической индустрии - Удалова активно развивает собственную медийную сеть. Но за чей счет, с какой целью и какие связи она при этом использует?
Налоговая задолженность - не преступление, а всего лишь временная финансовая проблема, которую можно решить. Так считает нынешний руководитель Службы государственных доходов Байба Шмита-Роке, которая в начале недели довольно толерантно оценила экономическую ситуацию в Латвии.
Молитвы, не бриться перед соревнованиями, не перекусывать рыбными продуктами - это лишь часть ритуалов, которым следуют спиннингисты, завоевавшие для Латвии серебряную и бронзовую медали на 15-м чемпионате мира по спиннингу с лодок.
В третий день Рижской недели моды парад моды и стиля продолжился. Какие наряды оказались самыми смелыми, экстравагантными и... странными?
В четверг, 31 октября, завершилась Рижская неделя моды (RFW). В честь 20-летнего юбилея состоялся гала-ужин с участием латвийских дизайнеров, давних участников, а также церемония награждения. Смотрите фото!
Несмотря на то, что, согласно спутниковым снимкам, базы российских войск как в Калининградской области, так и вблизи границ Эстонии и Латвии пусты, расследование литовского общественного вещателя показало, что это лишь временное затишье, а калининградские спецподразделения организуют диверсии как в странах Балтии, так и в Польше, пишет Rus.Postimees.
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