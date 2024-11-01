Главное за 1 ноября Транспортировка пациента на вертолете, оранжевое предупреждение и наводнение в Испании

Пользователи TikTok оживленно обсуждают необычный случай в одном из ресторанов в центре Риги - посетительница заведения получила счет с наценкой в 10% в качестве чаевых. TVNET+ разобрался в вопросе, а также выяснил у эксперта, нормальная ли это практика.

RUS TVNET отправился на улицы столицы, чтобы узнать мнение жителей и гостей Риги о традиционном захоронении в землю и кремации. Ответы смотрите на видео!

С одной стороны, на эту тему я написал уже две статьи. С другой стороны - это было исследование вокруг. Поэтому на сей раз я решил написать не столько статью, сколько высказывание с очень конкретным посылом - борьба против кремлевского влияния сменила фокус и теперь, как говорится, бьет по своим.

Ее называют "железной рукой в бархатной перчатке". Анастасия Удалова, 35-летняя предпринимательница, наиболее известна как владелица знаменитого латвийского косметического бренда Dzintars. Однако ее амбиции распространяются далеко за пределы косметической индустрии - Удалова активно развивает собственную медийную сеть. Но за чей счет, с какой целью и какие связи она при этом использует?

Налоговая задолженность - не преступление, а всего лишь временная финансовая проблема, которую можно решить. Так считает нынешний руководитель Службы государственных доходов Байба Шмита-Роке, которая в начале недели довольно толерантно оценила экономическую ситуацию в Латвии.