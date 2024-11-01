Поставки товаров из Европы в Россию сократились до самого низкого за последние 25 лет уровня

По сравнению с довоенным уровнем, когда европейский импорт достигал 7-8 млрд евро в месяц (в 2021 году), экономика потеряла две трети товаров ЕС.

Общий торговый оборот между Россией и Евросоюзом снизился до уровня 1999 года: в августе в денежном эквиваленте он составил 5,1 миллиарда евро. Экспорт России в европейские страны сократился на 12%, до 2,6 млрд евро.

Российская таможенная статистика подтверждает, что в январе - августе поставки товаров из Европы в целом снизились на 10,8% - до 47,9 миллиарда долларов США. В то же время с учетом проблем с платежами сократился импорт из всех регионов мира: из Азии - на 4,6% (до 118,1 миллиарда долларов США), из Америки - на 9,9% (до 9,3 миллиарда долларов США), из Африки - на 3,4% (до 2,2 миллиарда долларов США).

Торговый поток России и Европы в ближайшем будущем может сократиться еще сильнее: Raiffeisenbank, последний крупный банк ЕС, еще действующий на российском рынке, в сентябре начал закрывать свою деятельность и ограничивать трансграничные платежи. Учитывая требования Европейского центрального банка, банк намерен оставить возможность торговых операций лишь некоторым крупным компаниям. И это коснется в первую очередь импортеров потребительских товаров, рассказали The Moscow Times источники в торгово-логистических компаниях.

Это означает еще большее сокращение ассортимента в магазинах, которые после войны уже потеряли известные бренды обуви, одежды, аксессуаров, мебели и других товаров. "Потребители заметят, что не хватает брендов, к которым они привыкли за многие десятилетия, - в магазинах возникнет еще одна "трещина".

Согласно статистике Федеральной таможенной службы, за январь-август импорт "текстильных изделий" и обуви в Россию уже снизился на 9%, до 12,1 миллиарда долларов США. В следующие 6-9 месяцев ассортимент одежды и бытовой техники в российских магазинах может сократиться из-за проблем с трансграничными платежами, предупреждали ранее аналитики "Альфа-Банка".

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