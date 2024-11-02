В балтийских столицах снизились цены на топливо

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин и дизельное топливо была в Таллине, самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге цена литра 95-го бензина на АЗС Circle K на улице Краста за неделю снизилась на 2,6% до 1,514 евро, а литра дизельного топлива - на 7,8% до 1,414 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена 95-го бензина снизилась на 2,1% до 1,389 евро за литр, дизельного топлива - на 2,9% до 1,349 евро за литр.

В Таллинне цена 95-го бензина уменьшилась на 3,1% до 1,569 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 4,7% до 1,429 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге по сравнению с предыдущей неделей снизились на 2,5% до 0,765 евро за литр. В Вильнюсе и Таллинне цены автогаза не изменились и составили соответственно 0,709 и 0,72 евро за литр.

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