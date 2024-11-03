Система финансирования политических партий из бюджета требует улучшений, и начать работу над этим нужно уже в ближайшие месяцы, чтобы изменения успели принять до следующих выборов в Сейм. Такое мнение выразили большинство фракций парламента, после того как программа Латвийского телевидения De Facto подняла вопрос о законопроекте, который полтора года не движется с места в ответственной комиссии.
ВИДЕО ⟩ Законопроект о контроле за госфинансированием партий застрял в Сейме на полтора года
Этот проект поправок, предложенный еще бывшим президентом Эгилом Левитсом, направлен на повышение прозрачности использования партийного финансирования. Антикоррупционное бюро (KNAB), которое следит за расходами партий, также настаивает на необходимости большей открытости в вопросах использования бюджетных средств.
В апреле прошлого года, за несколько месяцев до завершения своих президентских полномочий, Левитс внес в Сейм поправку к Закону о финансировании партий. Ее суть проста и укладывается в одно предложение: не менее 30% полученных партией за год государственных средств должно идти на содержательную деятельность - например, на исследования и организацию конференций, которые способствуют развитию партии.
Согласно данным программы Латвийского телевидения Panorāma, сегодня ни одна из партий не соблюдает этот порог. Возможно, именно поэтому законопроект до сих пор пылится в ящиках комиссии по государственному управлению Сейма. Но KNAB считает, что сейчас самое время пересмотреть систему госфинансирования партий, взяв поправки Левитса за основу для дальнейших обсуждений.
"Нужен хотя бы минимальный порог. Это может быть компромиссный уровень, например 20%, но 30% - это уже хороший показатель, чтобы, на наш взгляд, улучшить качество использования партийных средств из госбюджета", - комментирует ситуацию Амилия Райтума, руководитель отдела расследования нарушений в деятельности политических организаций KNAB. "Обществу было бы полезно видеть более подробную расшифровку этих расходов", - добавила она.
KNAB также поддерживает идею обязать партии публиковать данные о поставщиках услуг и суммах контрактов, а также рассмотреть процедуру выбора поставщиков. В отличие от государственных учреждений, партии, финансируемые из бюджета, могут свободно распоряжаться выделенными средствами.
Когда комиссия по государственному управлению получила этот законопроект, ее возглавляла Дайга Миериня из Союза зеленых и крестьян (СЗК), которая теперь является председателем Сейма. Вскоре после этого в латвийской политике начался период напряженных событий: выборы президента, обсуждение расширения коалиции, затем - отставка премьер-министра Кришьяниса Кариньша и формирование нового правительства под руководством Эвики Силини.
Год назад руководство комиссией по государственному управлению Сейма перешло к внефракционному депутату Олегу Бурову, который поддерживает коалицию. Буров признает, что до сих пор система финансирования партий не входила в число приоритетов комиссии и сами фракции не озвучивали свои позиции по этому вопросу.
"Чтобы избежать беспорядочного обсуждения на заседании, я действительно планирую создать рабочую группу с участием экспертов, включая KNAB, Delna и Providus, чтобы обменяться мнениями. Если говорить о конкретных сроках, то я начну это после утверждения бюджета 4 декабря. До Рождества мы планируем провести предварительное обсуждение, и если будет выработано какое-то общее мнение, то его уже можно вынести на заседание комиссии. Потом мы примем решение либо голосованием, либо консенсусом - продвигать инициативу дальше или нет", - пояснил Буров.
До этого времени, по его словам, нужно понять настроения Сейма по этим поправкам. Буров подчеркивает, что лично он не заинтересован в замедлении процесса, так как его партия "Честь служить Риге" как региональная партия не получает госфинансирования и не участвует в выборах Сейма.
Хотя предложенный Левитсом подход не вызывает большого энтузиазма, в целом большинство руководителей фракций, опрошенных программой De Facto, готовы поддержать реформы в системе госфинансирования партий.
Эдмунд Юревич из "Нового Единства" осторожен в оценках, но не против изменений в законе: "Лично я считаю, что дополнительные бюрократические ограничения, связанные с процентами, кто и как должен тратить средства, не принесут пользы. Если будет больше прозрачности, сами избиратели смогут оценить, правильно ли их партия расходует средства или нет".
"В вопросе финансирования партий есть аспекты, которые нужно улучшить и исправить. Сделать это нужно в рамках нынешнего состава Сейма, до следующих выборов", - считает Харийс Рокпелнис, глава фракции Союза зеленых и крестьян, второго по объему получателя государственного финансирования среди партий.
У представителя "Объединенного списка" Эдгара Таварса уже есть конкретные идеи по изменению закона. "Самое важное - найти простой и ясный способ сделать процесс прозрачным. Чтобы все знали, что заключен, скажем, договор с такой-то компанией на проведение партийного собрания, аренду помещений или организацию кофе-паузы. Все это должно быть видно четко и ясно, чтобы люди понимали, с кем именно заключен договор. Мы должны исключить ситуации, когда договоры заключаются с родственниками или супругами".
Райвис Дзинтарс из Национального объединения относится к предложению бывшего президента Эгила Левитса скептически, но не отрицает, что система нуждается в улучшении.
"Национальное объединение всегда было достаточно открыто в своих расходах, и мы не видим в этом проблему. Мы готовы к обсуждению, когда вопрос попадет на повестку комиссии. Конечно, можно говорить и о том, что в законе есть возможности для улучшения", - говорит Дзинтарс.
Алексей Росликов, глава парламентской фракции "Стабильности!", утверждает, что его фракция готова поддержать предложения Левитса:
"Мы полностью за еще большую прозрачность. Что касается нашей поддержки - мы уже сейчас принимаем в парламенте молодежные группы, тратя на это деньги, и у нас нет в этом никаких сомнений! Мы полностью согласны, и, по моим оценкам, на подобные расходы мы тратим около 20-25% нашего бюджета каждый год. То есть мы уже работаем в этом направлении".
Андрис Шуваев из "Прогрессивных" также поддерживает идею изменений в законе о финансировании партий: "Мы в "Прогрессивных" решаем этот вопрос тем, что даем возможность членам партии контролировать, как руководство использует бюджетные средства. Наши члены имеют доступ к информации об этих тратах. Я также полностью поддержал бы идею о предоставлении этой возможности журналистам и независимым организациям".
Наиболее критическую позицию занимает Айнар Шлесерс, глава партии "Латвия на первом месте", которая получает минимальное бюджетное финансирование - около полумиллиона евро в год: "Партии должны отчитываться перед избирателями! Если они нарушают закон, их нужно наказывать. А меня больше беспокоит, что мы ежегодно берем в долг два миллиарда евро!".
Самое крупное государственное финансирование получает "Новое Единство" - 1,12 миллиона евро в год, причем как в этом, так и в следующем году. Председатель правления партии и премьер-министр Латвии Эвика Силиня считает, что обсуждение госфинансирования должно проходить в Сейме, и не возражает против него. Однако ее комментарии показывают, что она с осторожностью относится к ужесточению ограничений для партий.
"В последнее время мы говорим о снижении административных и бюрократических барьеров, о предоставлении большей свободы для компаний. Я думаю, что было бы правильно выслушать самих членов партий и их мнение о том, как использовать бюджетные средства. Конечно, мнение KNAB важно, но они не те, кто непосредственно использует эти деньги, не те, кто сталкивается с повседневной практикой, когда партии расходуют бюджет", - поясняет Силиня.
Стоит отметить, что, как и у других партий, в публично доступном отчете "Нового Единства" за 2023 год невозможно увидеть полную картину, на что были потрачены выделенные средства.
В канцелярии президента De Facto сообщили, что Эдгар Ринкевич обсудил предложенный Левитсом законопроект со всеми парламентскими фракциями сразу после вступления в должность. Дальнейшая судьба этой инициативы зависит от политической воли парламента. Сам президент подчеркивает, что использование госфинансирования партиями должно зависеть не только от буквы закона, но и от добросовестного выполнения требований и соблюдения цели закона на практике. "Нормы не заменят здравый смысл", - заключает Ринкевич.
Видео: сюжет передачи De Facto
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