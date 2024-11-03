ВИДЕО Законопроект о контроле за госфинансированием партий застрял в Сейме на полтора года

Райвис Дзинтарс из Национального объединения относится к предложению бывшего президента Эгила Левитса скептически, но не отрицает, что система нуждается в улучшении.

"Национальное объединение всегда было достаточно открыто в своих расходах, и мы не видим в этом проблему. Мы готовы к обсуждению, когда вопрос попадет на повестку комиссии. Конечно, можно говорить и о том, что в законе есть возможности для улучшения", - говорит Дзинтарс.

Алексей Росликов, глава парламентской фракции "Стабильности!", утверждает, что его фракция готова поддержать предложения Левитса:

"Мы полностью за еще большую прозрачность. Что касается нашей поддержки - мы уже сейчас принимаем в парламенте молодежные группы, тратя на это деньги, и у нас нет в этом никаких сомнений! Мы полностью согласны, и, по моим оценкам, на подобные расходы мы тратим около 20-25% нашего бюджета каждый год. То есть мы уже работаем в этом направлении".

Андрис Шуваев из "Прогрессивных" также поддерживает идею изменений в законе о финансировании партий: "Мы в "Прогрессивных" решаем этот вопрос тем, что даем возможность членам партии контролировать, как руководство использует бюджетные средства. Наши члены имеют доступ к информации об этих тратах. Я также полностью поддержал бы идею о предоставлении этой возможности журналистам и независимым организациям".