Стоимость Bitcoin резко выросла на фоне выборов в США

Стоимость Bitcoin выросла почти на 8% в ходе утренней торговой сессии и достигла 75 345 долларов. По мере продолжения торговой сессии стоимость криптовалюты упала примерно до 73 500 долларов.

Трамп ранее выражал скептицизм по поводу криптовалют, но перед выборами изменил свою позицию.

Во время предвыборной кампании он пообещал, что Америка станет "криптостолицей планеты и создаст стратегический резерв биткойнов".

Также можно было сделать пожертвование на кампанию Трампа в криптовалюте, и вместе с членами своей семьи он создал криптовалютную платформу World Liberty Financial.

Аналитики говорят, что Bitcoin входит в число активов, стоимость которых, как ожидается, значительно вырастет, если Трамп вернется в Белый дом.

Финансовые рынки предполагают, что больше нет никаких сомнений в том, что стоимость Bitcoin может достичь 100 000 долларов.

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