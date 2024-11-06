Утопические планы по строительству скоростных дорог к крупным городам в Латвии не будут реализованы, а улучшение дорожной сети TEN-T (Трансъевропейская транспортная сеть) будет происходить за счет бюджета и в рамках проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), заявил в среду, 6 ноября, на заседании комиссии Сейма по устойчивому развитию парламентский секретарь Министерства сообщения Гирт Дубкевич.
Минсообщения назвало план соединить крупные города Латвии скоростными магистралями утопическим
Обещания бывшего министра сообщения Талиса Линкайтса соединить крупнейшие города Латвии и Ригу скоростными дорогами к 2040 году были политически безответственными, так как для реализации этих планов требуется несколько миллиардов евро, сказал Дубкевич.
Он подчеркнул, что ситуация в отрасли серьезная, финансирование дорожного строительства сокращается, и в новом периоде планирования использовать средства ЕС на строительство дорог не будет возможности. Кроме того, не выполняется норма закона о дорогах, согласно которой 80% доходов от акцизов на топливо должно направляться в Государственный дорожный фонд на строительство дорог, "если в ежегодном законе о государственном бюджете не предусмотрено иначе".
По словам Дубкевича, согласно закону о дорогах, финансирование Государственного дорожного фонда в следующем году должно составить 563,9 миллиона евро, а на деле финансирование, доступное для дорожного строительства в следующем году, составит 187 миллионов евро.
Поэтому Минсообщения работает над поиском других источников финансирования, таких как проекты ГЧП и фонды военной мобильности, сказал Дубкевич. Он добавил, что министерство не планирует отказываться от реконструкции Рижской объездной дороги, а также работает над строительством Бауской и Иецавской объездных дорог.
Директор департамента дорожной инфраструктуры Мисообщения Талис Вецтиранс сообщил, что новый регламент ЕС TEN-T, вступивший в силу летом этого года, больше не содержит требования о преобразовании дорог сети TEN-T в скоростные магистрали. Теперь регламент требует наличия двухуровневых пересечений и разделения проезжих частей с помощью барьеров или других средств.
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