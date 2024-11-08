Курьерам по доставке еды придется регистрироваться в PVD

В министерстве отметили, что такая договоренность была достигнута на встрече министра земледелия Арманда Краузе с генеральным директором PVD Марисом Балодисом.

Таким образом, все лица, которые в дальнейшем планируют заниматься доставкой продуктов питания и еды конечному потребителю, должны заполнить бланк заявки, который можно найти на веб-сайте PVD в разделе Veidlapas и лично или в электронной форме подать его в PVD.

Во время встречи должностные лица договорились, что создание базы данных курьеров, осуществляющих доставку продовольствия, является первым шагом, который призван сделать эту сферу более прозрачной для населения и надзорной службы.

Представители министерства отмечают, что специфика работы курьеров по доставке продовольствия не предусматривает нахождения на конкретном рабочем месте в определенное время, что фактически делает невозможной проверку деятельности этих курьеров, особенно если предприятия, с которыми они сотрудничают, не могут предоставить немедленную и ясную информацию об исполнителях услуги.

Представители Минземледелия пояснили, что создание базы данных курьеров позволит выяснить, сколько в Латвии курьеров, а также предоставит полную информацию о каждом лице, в том числе, контактную.

Балодис отмечает, что спрос на услугу доставки продуктов питания особенно вырос во время пандемии Covid-19 и учитывая, что курьер поставляет упакованные на предприятиях продукты питания или еду, существенных рисков для здоровья потребителей ранее не было выявлено.

Однако он отметил, что сейчас очень важен человеческий фактор, и в таких ситуациях PVD должна иметь возможность хотя бы найти лицо, участвующее в доставке, чтобы в случае необходимости привлечь его к ответственности.

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