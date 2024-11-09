За последние два года значительно вырос экспорт товаров из Латвии в страны Центральной Азии. При этом именно экспорт санкционных товаров, в том числе полезных для военного производства, сообщает программа LTV Panorāma. Обобщенные Латвийским телевидением (LTV) данные свидетельствуют о том, что в отдельные страны экспорт вырос даже в пять раз, однако таможенные данные свидетельствуют - товары в основном не попадают в указанное место назначения.
Видео ⟩ Значительно вырос экспорт Латвии в Центральную Азию, оттуда товары поступают в Россию
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С момента полномасштабного вторжения России в Украину для многих латвийских предпринимателей российский рынок закрыт - и надо было искать торговых партнеров в других странах. Они найдены в бывших и существующих странах СНГ - в них экспорт из Латвии в целом вырос.
С 2020 года прирост экспорта в целом составляет 43%. LTV предпочло более углубленно рассмотреть Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан, так как в эти страны показатели экспорта за последние годы значительно выросли. Абсолютным лидером является Кыргызстан: рост составляет более 500%.
В прошлом году Латвийское агентство инвестиций и развития открыло представительство в Узбекистане, и с тех пор работает по развитию сотрудничества.
В этом году более 2000 случаев Таможенное управление запретило вывоз товаров, а по факту несоблюдения санкций возбуждено 94 уголовных процесса.
В списке тысячи санкционированных товаров, от люксовых яхт и новых автомобилей до различного рода электрооборудования и его деталей.
"Из большей части этих деталей, компонентов, могут быть изготовлены полезные для войны вещи. Часть, признаюсь, деталей такого типа используем мы сами - и в роботах, и в других устройствах. Так что список кажется внушительным", - признал член правления предприятия военных технологий LV-Teh Угис Свиридо. Уже готовой военной составляющей в этом списке нет, а вот сырье есть.
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