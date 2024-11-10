Деньги на поддержку совершеннолетних сирот есть, но самой помощи нет

Большинство муниципалитетов лишь недавно начали что-то предпринимать. В Елгаве, где сюжет о Мареке выявил пробелы в поддержке сирот, утверждают, что многое изменили, но на новую программу не могут найти нужных специалистов. "Нам пришлось столкнуться с трудностями: из 11 претендентов на тендер откликнулись только двое. Проблема - нехватка наставников", - поясняет заместитель руководителя управления социальных дел Елгавы Елена Лашкова.

Подобные проблемы отмечают и в других муниципалитетах, где только начинают внедрять программу. В Валмиере место наставника учредили лишь в конце сентября, и помощь предоставляется, если сам молодой человек считает это нужным. В Вентспилсе медленный старт объясняют тем, что сироты сами неохотно идут на контакт. "Эти ребята уже пережили сложные жизненные события, поэтому доверие к новым специалистам возникает не сразу. Чтобы настроиться на поддержку наставника, требуется время", - говорят в Вентспилсе.

В некоторых местах до сих пор не знают, как внедрить программу.

Руководитель Социальной службы Сигулдского края Кристине Фрейберга поясняет: "Сейчас остается много вопросов о целевой группе, обучении персонала и привлечении опытных наставников. Реализация программы требует дополнительных кадров. Мы также видим, что специалисты по-разному трактуют правила, что тормозит запуск программы".