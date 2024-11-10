Многочисленные социальные проблемы остаются нерешенными из-за нехватки средств. Но иногда даже выделенные деньги не гарантируют результата. Так случилось с программой поддержки сирот и оставшихся без попечения родителей молодых людей, достигших совершеннолетия, - сообщает программа De facto.
Деньги на поддержку совершеннолетних сирот есть, но самой помощи нет
На их поддержку в государственном бюджете этого года заложили 5 миллионов евро, однако до сих пор освоено всего 14 тысяч. И почти вся эта сумма потрачена в Риге. Остальные муниципалитеты не проявили особой инициативы и медлят с действиями.
Проблема давняя: многим молодым людям, выросшим без семьи, трудно найти работу, жилье, научиться оплачивать счета и вести хозяйство. Еще два года назад это стало ясно благодаря сюжету программы Aizliegtais paņēmiens, где рассказывалось о сироте Мареке и его сложностях в самостоятельной жизни.
Тогда уже предлагали создать для таких ребят систему наставничества. В этом году государство включило в бюджет индивидуальных наставников, групповые занятия и финансовую поддержку для обучения финансовой грамотности. Распределить выделенные 5 миллионов евро поручили муниципалитетам.
Но до сих пор никто, кроме Риги, не сдвинулся с места.
"Мы начали еще весной, очень серьезно к этому готовились", - говорит руководитель Рижского центра поддержки молодежи Агнесе Граудума. Сначала требовалось продумать план действий, и уже летом началась реальная помощь. В программу включили 82 молодых человека, которым подбирают наставников. Ведутся групповые занятия, а участники программы получают по 100 евро в месяц. "На занятиях мы охватываем темы, которые помогут подготовиться к самостоятельной жизни: финансовая грамотность, эмоциональная устойчивость, навыки совершения покупок, понимание конфликтов. Привлекаем и других специалистов", - добавляет Граудума.
Большинство муниципалитетов лишь недавно начали что-то предпринимать. В Елгаве, где сюжет о Мареке выявил пробелы в поддержке сирот, утверждают, что многое изменили, но на новую программу не могут найти нужных специалистов. "Нам пришлось столкнуться с трудностями: из 11 претендентов на тендер откликнулись только двое. Проблема - нехватка наставников", - поясняет заместитель руководителя управления социальных дел Елгавы Елена Лашкова.
Подобные проблемы отмечают и в других муниципалитетах, где только начинают внедрять программу. В Валмиере место наставника учредили лишь в конце сентября, и помощь предоставляется, если сам молодой человек считает это нужным. В Вентспилсе медленный старт объясняют тем, что сироты сами неохотно идут на контакт. "Эти ребята уже пережили сложные жизненные события, поэтому доверие к новым специалистам возникает не сразу. Чтобы настроиться на поддержку наставника, требуется время", - говорят в Вентспилсе.
В некоторых местах до сих пор не знают, как внедрить программу.
Руководитель Социальной службы Сигулдского края Кристине Фрейберга поясняет: "Сейчас остается много вопросов о целевой группе, обучении персонала и привлечении опытных наставников. Реализация программы требует дополнительных кадров. Мы также видим, что специалисты по-разному трактуют правила, что тормозит запуск программы".
Поняв, что муниципалитеты не успеют освоить выделенные средства, Министерство благосостояния уже перераспределило бюджет на другие нужды. Пассивность муниципалитетов стала для ведомства неожиданностью. "Нас удивляет такой подход, особенно после активных обсуждений в последние годы. Эта система разработана не только нашим министерством, но и с участием фокус-групп. Мы понимаем, что человеческие ресурсы ограничены, но ситуация всё равно вызывает тревогу", - говорит директор Департамента политики в сфере детей и семьи Министерства благосостояния Илзе Курме.
Председатель ассоциации профессиональных приемных семей "Тереза" Ария Мартукане считает, что затягивание программы, особенно под предлогом сложных правил, не оправдано.
"Почему никто не несет за это ответственности?" - недоумевает она.
"Эти ребята, достигнув 18 лет, остаются без средств к существованию, без документов, без поддержки, и им говорят: "Это твоя проблема". Никого не волнует, что кто-то из них уже на грани отчаяния. Многим приходится бросать учебу, кто-то впадает в зависимости, потому что не видит выхода. И это трагедия: мы так поглощены формальностями и правильным оформлением бумаг, что забываем главное - молодого человека!" - добавляет она.
Скоро по вопросам финансирования этой программы Сейму предстоит принять решения в рамках бюджета на следующий год. Министерство благосостояния уже объявило, что бюджет программы на 2024 год будет сокращён до 2,5 миллионов евро вместо изначально заложенных пяти.
До сих пор профильная комиссия Сейма эту проблему не обсуждала, но, узнав о ней из программы De facto, обещала включить в повестку. Председатель Комиссии по социальным и трудовым делам Сейма Андрис Берзиньш признает: ситуация с неиспользованными средствами - тревожный сигнал. "Мы обязательно поднимем этот вопрос и обсудим его на заседании комиссии", - добавил он.
Сокращение финансирования программы означает, что даже если муниципалитеты выполнят свою часть работы, потребуется новое финансирование. А найти дополнительные средства в государственном бюджете всегда непросто.
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