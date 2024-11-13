Минфин отверг план Минсообщения о реализации первого этапа Rail Baltica

Минфин отмечает, что в информационном отчете Минсообщения и проекте протокольного решения правительства представлена информация о развитии инфраструктуры проекта и ожидаемых затратах на ее содержание, в то время как не представлена информация о том, будут ли и каковы ожидаемые экономические выгоды от использования созданной инфраструктуры и кто будет обеспечивать содержание и управление созданной инфраструктурой.

Минфин также просит, чтобы в отношении расходов на первый этап проекта Rail Baltica к информационному отчету была приложена подробная таблица по годам, поясняющая, какие статьи расходов и их суммы включает каждая из приоритетных мер проекта Rail Baltica, а также для каждой статьи должно быть указано доступное финансирование, его размер, необходимое финансирование и предложения по его обеспечению.