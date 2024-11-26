Где в Латвии молодые родители могут получить пособие 1000 евро, а где - только 100?

Екабпилс

Размер пособия от Екабпилсского самоуправления составляет 300 евро на каждого новорожденного.

Для получения пособия нужно, чтобы один из родителей или опекун были задекларированы в крае не менее одного года до подачи заявления на получение пособия.

Валмиера

В Валмиере размер пособия составляет 200 евро на каждого ребенка, место жительства которого после рождения задекларировано на территории Валмиерского края.

Пособие можно получить, если задекларированное место жительства одного из родителей находится на территории Валмиерского края не менее шести месяцев. На пособие также могут претендовать опекуны или усыновители, а также один из приемных родителей.

Елгава

В Елгаве одно из самых маленьких пособий для семей - если рождается один ребенок, то его размер составляет 100 евро. Муниципалитет предоставляет гораздо большее пособие семьям, в которых родились близнецы (1 423 евро) или тройняшки и более детей (2 846 евро).

Пособие предоставляется одному из родителей (опекуну), задекларировавшем свое основное место жительства и место жительства ребенка на территории Елгавы в одном домохозяйстве.

Огре

Как и в Елгаве, в этом крае размер пособия зависит от количества детей. На каждого родившегося ребенка, выплачивается пособие в размере 100 евро на первого, 200 евро на второго и 300 евро на третьего и каждого последующего ребенка.

Право на получение пособия имеет один из родителей ребенка, если место жительства ребенка задекларировано в Огрском крае.

Кроме того, по крайней мере один родитель ребенка должен быть задекларирован в самоуправлении за шесть месяцев до дня рождения ребенка. Условие о сроке декларирования места жительства не применяется, если домохозяйство приобрело недвижимость в Огрском крае с намерением проживать там постоянно.

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