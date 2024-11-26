Молодые родители могут воспользоваться различными видами государственной поддержки при появлении ребенка в семье. Одним из них является является государственное пособие при рождении ребенка в размере 421,17 евро, но после рождения ребенка семья также может обратиться в местное самоуправление, сообщает программа tv3.lv.
Где в Латвии молодые родители могут получить пособие 1000 евро, а где - только 100?
Портал tv3.lv сравнил размер единовременного пособия в крупнейших городах Латвии, вывод один - его размер разный и может измеряться от 100 до 1000 евро. Правила получения пособия тоже различаются.
Юрмала
Со следующего года жители Юрмалы будут получать самое большое муниципальное пособие в Латвии.
Местное самоуправление приняло решение увеличить с 1 января 2025 года пособие на рождение ребенка до 1 000 евро на каждого ребенка.
Пособие смогут получить родители, опекуны или усыновители новорожденного ребенка, основное место жительства которого было заявлено в Юрмале не менее чем за 12 месяцев до рождения ребенка. Следует отметить, что пособие будет предоставляться родителям детей, родившихся с 1 января следующего года. В настоящее время размер пособия при рождении ребенка составляет 500 евро.
Рига
Для сравнения, в столице муниципалитет предоставляет родителям малышей примерно в семь раз меньше пособий - 150 евро на каждого новорожденного. Право на получение пособия принадлежит одному из родителей новорожденного или лицу, которое решением Рижского сиротского суда назначено опекуном и декларированным основным местом жительства которого является Рига.
Резекне
В Резекне также одно самых высоких пособий. Пособие при рождении ребенка составляет 720 евро, но только если оба родителя ребенка задекларированы в Резекне. Если задекларирован только один родитель, то пособие вдвое меньше - 360 евро.
Вентспилс
Аналогичный подход в Вентспилсском крае. Если задекларированы оба родителя, то размер пособия составляет 300 евро, если только один - то 150 евро.
Даугавпилс
Самоуправление Даугавпилса выдает семьям пособие в размере 500 евро.
Один из родителей ребенка имеет право на получение пособия на каждого ребенка, если родитель был задекларирован в Даугавпилсе последние девять месяцев без перерыва.
Пособие также можно получить, если один или оба родителя приобрели недвижимость в муниципалитете в течение последних девяти месяцев до рождения ребенка и задекларировали там свое место жительства при рождении ребенка.
Приемная семья, опекун или усыновитель также имеет право на получение пособия, если декларированное место жительства находится в самоуправлении.
Лиепая
Местное самоуправление выплачивает пособие при рождении ребенка в разных размерах. При рождении одного ребенка оно составляет 300 евро.
Если родилось двое детей, - 350 евро на каждого ребенка, а если трое и более детей - 1500 евро на каждого ребенка.
Пособие предоставляется, если задекларированным местом жительства одного или обоих родителей, опекуна или усыновителя и ребенка является Лиепая.
Право на получение пособия при рождении ребенка имеет право один из родителей ребенка либо лицо, усыновившее ребенка в возрасте до 12 месяцев.
Екабпилс
Размер пособия от Екабпилсского самоуправления составляет 300 евро на каждого новорожденного.
Для получения пособия нужно, чтобы один из родителей или опекун были задекларированы в крае не менее одного года до подачи заявления на получение пособия.
Валмиера
В Валмиере размер пособия составляет 200 евро на каждого ребенка, место жительства которого после рождения задекларировано на территории Валмиерского края.
Пособие можно получить, если задекларированное место жительства одного из родителей находится на территории Валмиерского края не менее шести месяцев. На пособие также могут претендовать опекуны или усыновители, а также один из приемных родителей.
Елгава
В Елгаве одно из самых маленьких пособий для семей - если рождается один ребенок, то его размер составляет 100 евро. Муниципалитет предоставляет гораздо большее пособие семьям, в которых родились близнецы (1 423 евро) или тройняшки и более детей (2 846 евро).
Пособие предоставляется одному из родителей (опекуну), задекларировавшем свое основное место жительства и место жительства ребенка на территории Елгавы в одном домохозяйстве.
Огре
Как и в Елгаве, в этом крае размер пособия зависит от количества детей. На каждого родившегося ребенка, выплачивается пособие в размере 100 евро на первого, 200 евро на второго и 300 евро на третьего и каждого последующего ребенка.
Право на получение пособия имеет один из родителей ребенка, если место жительства ребенка задекларировано в Огрском крае.
Кроме того, по крайней мере один родитель ребенка должен быть задекларирован в самоуправлении за шесть месяцев до дня рождения ребенка. Условие о сроке декларирования места жительства не применяется, если домохозяйство приобрело недвижимость в Огрском крае с намерением проживать там постоянно.
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