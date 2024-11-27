В регионах станет больше банков

Новые правила устанавливают требования к банкам по предоставлению услуг на месте. Они будут распространяться на те банки, деятельность которых ориентирована на предоставление широкого спектра услуг населению. Также эти банки будут отвечать за обеспечение инфраструктуры банкоматов. В текущей рыночной ситуации это четыре крупнейших кредитных учреждения Латвии - Swedbank, SEB banka, Citadele и латвийский филиал Luminor Bank.

Правила предусматривают, что банк должен предоставлять услуги на месте в городах государственного значения и центрах крупных регионов (с населением не менее 25 тысяч человек), если клиентами банка являются не менее 20% населения города или региона и в радиусе 40 километров нет постоянного отделения по обслуживанию клиентов.

В других краевых центрах банки должны быть представлены, но могут не иметь постоянного отделения для обслуживания клиентов, а обслуживать клиентов по запросу.

Правила и их практическое применение планируется регулярно пересматривать, при необходимости уточняя критерии и условия. У банков будет свобода выбора наиболее подходящего способа организации предоставления услуг, и ожидается, что они также будут сотрудничать с самоуправлениями.

В пятницу, 29 ноября, представители LB встретятся с представителями Латвийского союза самоуправлений, чтобы разъяснить новые правила.

Новые требования банки будут обязаны выполнять с 1 января 2026 года.

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