Рукс прокомментировал идею штрафовать водителей уже с первого превышенного километра

Он сказал, что он лично не поддерживает это предложение. "Это не решит проблему. Это будет еще более раздражающим. И не на мой взгляд", - ответил Рукс.

Он допускает, что можно дискутировать о пороге в пять километров. "Быть может, это что-то решит", - сказал он, отметив при этом, что причинно-следственные связи между серьезными авариями различны. Это безрассудство, рассеянность, необдуманные маневры при обгоне, употребление алкоголя и неисправность автомобилей на дороге, указал начальник полиции.

Говоря об обеспечении сотрудников в Риге, Рукс сказал, что работу в полиции в этом году покинули 373 человека, тогда как на работу был принят 421. Общее число работников удалось увеличить на несколько десятков. По словам Рукса, такая положительная тенденция наблюдается впервые.

Он отметил, что проблема с кадрами также решается путем найма внештатных сотрудников, не являющихся должностными лицами со званиями. Поэтому был создан институт помощников следователя. Сейчас активно работают около 140 помощников следователя, что помогает снизить нагрузку на следователей в плане технической работы.

Напомним, предложения о применении штрафов как с первого, так и с шестого превышенного километра неоднократно выдвигались партией "Прогрессивные" и подконтрольным ей Министерством сообщения, но Сейм категорически отказался их поддержать.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!