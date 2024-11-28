На зимний период сократят число рейсов микроавтобусов из аэропорта до центра Риги

Красные микроавтобусы курсируют между центром Риги и аэропортом с середины июня этого года. Они едут как экспресс, то есть останавливаются лишь на нескольких остановках, однако рейсы есть и поздно вечером, и ночью.

По подсчетам Латвийского радио, эти автобусы заполнялись всего на треть, так как в Lux Express рассказали, что до начала ноября было перевезено 25 тысяч пассажиров.

Однако представитель перевозчика Алдис Кибенс отмечает, что такие подсчеты не совсем корректны: "Самое важное - это общее число пассажиров. Тут у нас, по нашему мнению, очень хороший результат. Мы видим, что люди очень высоко оценивают то, что на наших автобусах можно очень быстро и с комфортом попасть на самолет. Что важно, это происходит за гораздо меньшие деньги, чем на такси или своем личном автомобиле".

Напомним, изначально стоимость проезда составляла 8 евро, но затем была снижена вдвое - до 4 евро. Тариф менять не планируется.

В то же время Кибенс отмечает, что, несмотря на то, что число рейсов в зимний период будет снижено, в следующем сезоне ярко-красные миркоавтобусы будут курсировать даже чаще, чем в этом году.

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