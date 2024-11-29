Оборот Latvenergo упал на 15,5%. В компании рассказали причину

Снижение оборота компания объясняет снижением цен на продажу электроэнергии.

В то же время оборот Latvenergo, материнской компании концерна, за девять месяцев этого года составил 825 655 миллионов евро, что на 24% меньше, чем в прошлом году, а прибыль компании снизилась на 6,9% и составила 257,8 миллиона евро.

Latvenergo сообщила, что 2024 год стал для компании годом прорыва с точки зрения новых мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников, причем компания намерена создать портфель из трех различных источников энергии - солнечной и ветровой в дополнение к существующей гидроэнергетике.

По состоянию на конец сентября этого года новые мощности группы Latvenergo, уже построенные или находящиеся в стадии проектирования и строительства, достигли 1 000 мегаватт (МВт).

За первые девять месяцев этого года Latvenergo произвело 4 147 гигаватт-часов (ГВтч) электроэнергии, что на 4,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Производство электроэнергии Latvenergo составляет 30% от общего объема электроэнергии, произведенной в Балтии за соответствующий период, и 69% электроэнергии было произведено из возобновляемых источников, сообщили представители компании.