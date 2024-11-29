Оборот концерна Latvenergo за девять месяцев этого года составил 1,305 миллиарда евро, что на 15,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а прибыль группы уменьшилась на 7,8% и составила 261,3 миллиона евро, сообщили агентству LETA в компании.
Оборот Latvenergo упал на 15,5%. В компании рассказали причину
Снижение оборота компания объясняет снижением цен на продажу электроэнергии.
В то же время оборот Latvenergo, материнской компании концерна, за девять месяцев этого года составил 825 655 миллионов евро, что на 24% меньше, чем в прошлом году, а прибыль компании снизилась на 6,9% и составила 257,8 миллиона евро.
Latvenergo сообщила, что 2024 год стал для компании годом прорыва с точки зрения новых мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников, причем компания намерена создать портфель из трех различных источников энергии - солнечной и ветровой в дополнение к существующей гидроэнергетике.
По состоянию на конец сентября этого года новые мощности группы Latvenergo, уже построенные или находящиеся в стадии проектирования и строительства, достигли 1 000 мегаватт (МВт).
За первые девять месяцев этого года Latvenergo произвело 4 147 гигаватт-часов (ГВтч) электроэнергии, что на 4,3% больше, чем за тот же период прошлого года.
Производство электроэнергии Latvenergo составляет 30% от общего объема электроэнергии, произведенной в Балтии за соответствующий период, и 69% электроэнергии было произведено из возобновляемых источников, сообщили представители компании.
Снижение цены на природный газ увеличило производство электроэнергии на тепловых электростанциях (ТЭС) "Латвэнерго" до 1 283 ГВт-ч, что на 39% больше, чем за тот же период прошлого года.
С другой стороны, из-за роста спроса количество произведенного тепла достигло 1128 ГВт-ч, что на 13% больше, чем за тот же период прошлого года.
Несмотря на несколько меньший приток воды в Даугаву в этом году, Даугавские гидроэлектростанции (ГЭС) все же выработали достаточно большое количество электроэнергии - 2810 ГВт-ч, что на 7% меньше, чем годом ранее, но на 23% больше среднего многолетнего показателя, сообщает компания.
Уже сообщалось, что оборот группы Latvenergo в прошлом году составил 2,034 миллиарда евро, что на 10,4% больше, чем годом ранее, а прибыль группы увеличилась на 90,8% и составила 350,917 миллиона евро.
Latvenergo занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии, а также продажей природного газа и предоставлением услуг по распределению электроэнергии.
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