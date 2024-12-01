Минблаг предлагает разрешить договариваться на работе о четырехдневной рабочей неделе

До сих пор действующие правила и судебные решения позволяли использовать суммированное рабочее время только в том случае, если у работника нормальная или 40-часовая продолжительность рабочего времени. Однако законопроект предусматривает, что если рабочее время работника превышает нормальное рабочее время в конкретный день или неделю, но не превышает нормального рабочего времени в течение месяца, то это не считается сверхурочной работой.

В то же время закон предусматривает, что если среднее количество часов, отработанных работником за последние шесть месяцев в соответствии с вышеупомянутым гибким режимом работы, достигает нормального рабочего времени, то считается, что работнику по его просьбе было установлено нормальное рабочее время. Это также обеспечивает защиту работников в случаях, когда работодатель фактически установил несоответствующее количество рабочих часов в месяц, говорится в сообщении министерства.

Кроме того, если работник и работодатель договорились о четырехдневной рабочей неделе на временной основе, прежний режим работы будет восстановлен по просьбе работника или работодателя при условии, что она будет выражена не менее, чем за две недели.

Минблаг указывает, что в 2022 году на платформе manabalss.lv были собраны необходимые подписи за общественную инициативу "За четырехдневную и 32-часовую рабочую неделю".

Кроме того, 1 февраля прошлого года комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам также решила обратиться к подсовету по трехстороннему сотрудничеству по вопросам труда с призывом оценить возможности и найти современные решения для сбалансированного развития работы и личной жизни и пропорциональности оплаты труда.

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