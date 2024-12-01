Министерство благосостояния предлагает разрешить работодателям и работникам договариваться в рамках трудового договора о четырехдневной рабочей неделе и на определенный срок, и на постоянной основе, сообщает агентство LETA со ссылкой на законопроект Минблага о поправках к закону о труде.
Минблаг предлагает разрешить договариваться на работе о четырехдневной рабочей неделе
Законопроект предусматривает возможность работнику и работодателю договориться о продлении рабочего дня на два часа (в настоящее время он может быть продлен только на один час), что позволит отработать 40 часов в неделю за четыре дня.
Министерство в сотрудничестве с Латвийской конфедерацией свободных профсоюзов (LBAS) и Латвийской конфедерацией работодателей (LDDK) оценило сложившуюся ситуацию и пришло к выводу, что одним из лучших решений на данный момент является такое, которое позволяет работнику и работодателю договориться о более гибкой организации рабочего времени, сохраняя 40-часовую рабочую неделю и не снижая зарплату работника.
Кроме того, была бы сохранена возможность отказаться от такого метода организации рабочего времени и вернуться к пятидневной рабочей неделе.
По данным Минблага, LDDK и другие организации, представляющие интересы предпринимателей, указали, что для обеспечения правовой определенности необходимо дополнить положение о неполном рабочем времени в трудовом законодательстве, чтобы дать обеим сторонам трудовых отношений возможность договориться о принципе суммированного учета рабочего времени также в случае неполного рабочего времени.
До сих пор действующие правила и судебные решения позволяли использовать суммированное рабочее время только в том случае, если у работника нормальная или 40-часовая продолжительность рабочего времени. Однако законопроект предусматривает, что если рабочее время работника превышает нормальное рабочее время в конкретный день или неделю, но не превышает нормального рабочего времени в течение месяца, то это не считается сверхурочной работой.
В то же время закон предусматривает, что если среднее количество часов, отработанных работником за последние шесть месяцев в соответствии с вышеупомянутым гибким режимом работы, достигает нормального рабочего времени, то считается, что работнику по его просьбе было установлено нормальное рабочее время. Это также обеспечивает защиту работников в случаях, когда работодатель фактически установил несоответствующее количество рабочих часов в месяц, говорится в сообщении министерства.
Кроме того, если работник и работодатель договорились о четырехдневной рабочей неделе на временной основе, прежний режим работы будет восстановлен по просьбе работника или работодателя при условии, что она будет выражена не менее, чем за две недели.
Минблаг указывает, что в 2022 году на платформе manabalss.lv были собраны необходимые подписи за общественную инициативу "За четырехдневную и 32-часовую рабочую неделю".
Кроме того, 1 февраля прошлого года комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам также решила обратиться к подсовету по трехстороннему сотрудничеству по вопросам труда с призывом оценить возможности и найти современные решения для сбалансированного развития работы и личной жизни и пропорциональности оплаты труда.
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