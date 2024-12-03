Строительство инфраструктуры на границе: возможно отклонение от сроков

МВД подает такой отчет не реже одного раза в шесть месяцев, и в документе зафиксирована ситуация на 1 ноября текущего года. В разделе отчета о работах вдоль границы Латвии и Беларуси указано, что на первых двух этапах проекта ограждение было построено целиком на длине 144,46 километра (112 км на "сухих" участках и 32,46 км у публичных вод).

На всех участках первой и второй очереди продолжаются активные строительные работы по обеспечению остальных элементов инфраструктуры - завершено строительство патрульных дорожек протяженностью 63,85 км (53,65%), строительство пешеходных мостков выполнено на 18,53 км (66,15%), понтонов построено 1,75 км (100%).

Было названо несколько причин, почему работы по первому этапу, первоначально запланированные к завершению в июле 2023 года, были отложены.

При этом завершению строительства инфраструктуры препятствуют также повреждение уже построенной инфраструктуры и необходимость его предотвращения. Ущерб построенной инфраструктуре наносится умышленно гражданами третьих стран, незаконно пытающимися пересечь внешнюю сухопутную границу страны, а также животными и падающими деревьями, говорится в докладе.

Строительство второй очереди инфраструктуры планируется завершить к концу 2024 года, однако из-за ряда факторов (повышение уровня воды выше среднегодовой нормы в районе строительства, состояние подъездных дорог с недостаточная несущая способность) и здесь нельзя исключать риски срыва сроков строительства.

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