В ноябре средняя цена электроэнергии в Латвии сократилась на 16% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а по сравнению с октябрем цена на электроэнергию снизилась на 3% и составила 88,73 евро за мегаватт-час (МВт/ч), свидетельствует обзор латвийского рынка электроэнергии, подготовленный латвийским оператором системы передачи Augstsprieguma tīkls (AST).
В ноябре цена на электроэнергию в Латвии значительно снизилась. Почему?
В Литве средняя цена электроэнергии также составила 88,64 евро за МВт/ч, а в Эстонии - 82,55 евро за МВт/ч.
Колебания цен на электроэнергию в основном обусловлены погодными условиями, изменениями динамики выработки и потребления и пропускной способностью промежуточных соединений.
Несмотря на понижение температуры воздуха, при котором традиционно растет потребление электроэнергии и необходимо наращивать производство на электростанциях природного газа, повышенная выработка ветроэлектростанций существенно помогла покрыть рост спроса, говорится в обзоре рынка электроэнергии АСТ.
При этом в обзоре упоминается, что в ноябре средняя цена электроэнергии в Польше составила 120,53 евро за МВт/ч, что на 17% больше, чем в октябре, и на 22,5% больше, чем в ноябре 2023 года. В Финляндии средняя цена электроэнергии в ноябре составила 45,32 евро за МВт/ч, что на 12% больше, чем в октябре, но на 34,9% меньше, чем в ноябре 2023 года.
В четвертом округе Швеции стоимость электроэнергии составила 72,97 евро за МВт/ч, что в 2,7 раза больше, чем в октябре, но на 0,6% меньше, чем в ноябре 2023 года.
В ноябре импорт электроэнергии в страны Балтии по сравнению с октябрем сократился на 3,7%, а по сравнению с ноябрем 2023 года - на 11,3%. Импорт из Финляндии в ноябре по сравнению с октябрем сократился на 5,6%, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остался без изменений.
Импорт из Польши в ноябре сократился на 46% по сравнению с октябрем и на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт из четвертой ценовой зоны Швеции в ноябре был на 16,9% больше, чем в октябре, и на 17,3% меньше, чем годом ранее.
Как сообщалось, в прошлом году концерн AST работал с оборотом в 234,48 млн евро, что на 33,2% меньше, чем в 2022 году, а прибыль концерна сократилась на 36,7% и составила 10,235 млн евро.
AST является оператором латвийской системы передачи электроэнергии. Концерн AST образуют AST и его дочернее общество - оператор системы передачи и хранения природного газа Conexus Baltic Grid. AST принадлежит государству. Облигации компании котируются в списке долговых ценных бумаг Nasdag Riga.
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