В ноябре цена на электроэнергию в Латвии значительно снизилась. Почему?

При этом в обзоре упоминается, что в ноябре средняя цена электроэнергии в Польше составила 120,53 евро за МВт/ч, что на 17% больше, чем в октябре, и на 22,5% больше, чем в ноябре 2023 года. В Финляндии средняя цена электроэнергии в ноябре составила 45,32 евро за МВт/ч, что на 12% больше, чем в октябре, но на 34,9% меньше, чем в ноябре 2023 года.