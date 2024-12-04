Сейм повысил акцизные налоги на топливо, алкогольные напитки и табачные изделия

В результате запланированных изменений в госбюджет в 2025 году ожидается поступление 42,87 миллиона евро.

Изменения в ставках акцизов приведут к ежегодному увеличению цены одного литра дизельного топлива на 3,2 цента в 2025 и 2026 годах и к ежегодному увеличению цены неэтилированного бензина на 2,7 цента. Цена одного литра автогаза может вырасти на 1,9 цента в год в 2025 и 2026 годах в связи с налогообложением.

Налоговые изменения приведут к увеличению расходов на коммерческий транспорт примерно на 64 цента на 100 километра при среднем расходе дизельного топлива 20 литров на 100 километров.

С 2027 года в целях гармонизации ставок акцизов со странами Балтии будет также повышена ставка акциза на алкогольные напитки, включая пиво, а также на табачные изделия и продукцию, сходную по назначению с табаком, такую как жевательный табак, табачный лист, электронная жидкость и заменители табака.