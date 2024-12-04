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Сейм повысил акцизные налоги на топливо, алкогольные напитки и табачные изделия

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Заседание осенней сессии Сейма
Заседание осенней сессии Сейма Фото: Edijs Pālens/LETA

Сейм в среду в окончательном чтении поддержал поправки к закону об акцизном налоге, которыми повышаются ставки акцизного налога на топливо, алкогольные напитки и табачные изделия.

В результате запланированных изменений в госбюджет в 2025 году ожидается поступление 42,87 миллиона евро.

Изменения в ставках акцизов приведут к ежегодному увеличению цены одного литра дизельного топлива на 3,2 цента в 2025 и 2026 годах и к ежегодному увеличению цены неэтилированного бензина на 2,7 цента. Цена одного литра автогаза может вырасти на 1,9 цента в год в 2025 и 2026 годах в связи с налогообложением.

Налоговые изменения приведут к увеличению расходов на коммерческий транспорт примерно на 64 цента на 100 километра при среднем расходе дизельного топлива 20 литров на 100 километров.

С 2027 года в целях гармонизации ставок акцизов со странами Балтии будет также повышена ставка акциза на алкогольные напитки, включая пиво, а также на табачные изделия и продукцию, сходную по назначению с табаком, такую как жевательный табак, табачный лист, электронная жидкость и заменители табака.

Так, согласно расчетам Минфина, в 2027 году цена бутылки крепких спиртных напитков объемом 0,5 литра (содержание алкоголя 40 об.) может вырасти на 15 центов, бутылки вина объемом 0,75 литра - на шесть центов, а бутылки пива объемом 0,5 литра (содержание алкоголя 5,2 об.) - на два цента.

Налоговая составляющая (минимальный уровень акциза и компонент налога на добавленную стоимость) увеличится на 46 центов за пачку сигарет в 2027 году и на 19 центов за пачку жевательного табака (5,3 грамма). Цена 40-граммовой пачки курительного табака может вырасти на 62 цента, а цена пачки сигар или сигарилл (10 штук) - на 29 центов.

В свою очередь уровень налога на жидкости для заправки электронных сигарет увеличится на 10 центов за двухмиллилитровую упаковку и на 48 центов за 10-миллилитровую упаковку. Доля налогов на табачные изделия-заменители, такие как никотиновые подушечки (14-граммовая упаковка), в 2027 году увеличится на 28 центов.

Изменения также устанавливают ограничение на 200 литров топлива в стандартных баках для коммерческого транспортного средства, прибывающего из третьей страны. Въезд в Латвию коммерческого автотранспорта, стандартные топливные баки которого превышают 200 литров топлива, будет запрещен.

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