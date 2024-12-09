Крестьянин не видит обоснований для роста цен на продукты

По данным Центрального статистического управления, в октябре этого года, по сравнению с соответственным периодом прошлого, продукты питания в Латвии в целом подорожали на 5,5%. Кому-то такая оценка может показаться необъективной, так как кажется, что цены выросли гораздо выше, однако здесь речь идет о всех продуктах питания в целом, где охвачены все продукты, как те, на которые цены подскочили сильнее, так и те, на которые они снизились. Нужно добавить, что и экономисты ранее уже высказывали оценку, что, принимая во внимание общие обстоятельства, продукты в Латвии дорожают слишком быстро. И еще нужно добавить, что сейчас довольно обширные дискуссии может вызвать не только факт предыдущего подорожания, но и тем, с которым росла инфляция в индустрии продовольствия. Еще весной, если считать в годовом исчислении, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом выросли чуть больше, чем на полпроцента. Однако уже вскоре в этом плане мы пережили куда более впечатляющий рост. В августе темп удорожания в годовом исчислении ускорился до довольно значительных 3,5%, в сентябре - до 4,5%, в октябре - до упомянутых 5,5%. TVNET+ попытался выяснить причины резкого скачка цен и на этот раз обратился к фермерам.