"Испытательные нагрузки связаны с собственным весом моста, расчетным запасом прочности и нагрузками, которые будут воздействовать на мост, такими, как нагрузки от поездов, давление ветра, обледенение, температура и другие изменения. Максимальная испытательная нагрузка в 2280 тонн (или 22 800 килоньютонов) - это впечатляющая проверка инфраструктуры и свидетельство ее будущей устойчивости", - сказал генеральный директор литовского оператора Rail Baltica, компании LTG Infra Витис Жалимас.

По его словам, первые испытания прошли успешно. "Это значит, что подрядчик сможет приступить к бетонированию опор. На этих опорах будут возведены колонны моста - переходим от подземного к надземному строительству", - добавил он.

В ходе строительства моста через реку Нерис, длина которого составит 1,51 км, что сделает его самым длинным в Балтии железнодорожным мостом, было проведено множество подготовительных работ: сооружены 308 свай, которые будут поддерживать мост, глубиной до 28 метров, установлены подпорные стены, созданы подъездные пути, начат монтаж стен и проведена подготовка к заливке бетоном опорных частей моста. По расчетам подрядчика, высокоскоростной поезд будет пересекать мост Нере за 23 секунды.

Галерея: Строительство моста через реку Нерис

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