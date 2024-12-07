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В какой из столиц стран Балтии самое дешевое топливо?

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Заправка Circle K.
Заправка Circle K. Фото: Urmas Luik

На прошедшей рабочей неделе в столицах стран Балтии наблюдалась различная динамика цен на топливо, свидетельствуют данные агентства LETA.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллине, за ним следуют Рига и Вильнюс. Дизельное топливо было самым дорогим в Риге, затем в Таллине, а самым дешевым в конце рабочей недели было в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Сircle K на улице Краста в пятницу цены на 95-й бензин и дизельное топливо за неделю не изменились и составили 1,594 евро и 1,554 евро за литр соответственно.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю 95-й бензин в пятницу стоил 1,409 евро за литр, что на 1,4% меньше, чем неделей ранее. Дизельное топливо подешевело за неделю на 2,7% и стоило в пятницу 1,449 евро за литр.

В Таллине цена 95-го бензина на заправках Circle K в пятницу выросла на 0,6% до 1,639 за литр, а дизельное топливо в пятницу стоило 1,549 за литр, что на 1,3% больше, чем неделей ранее.

В Риге литр автогаза стоил 0,805 евро, что на 1,3% больше, чем неделю назад. В Таллине цена автогаза в пятницу снизилась на 0,1% до 0,75 за литр, а в Вильнюсе цена автогаза в течение недели оставалась стабильной и составляла 0,749 за литр.

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