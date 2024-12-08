Новый сбор в Латвии может сильно повлиять на стоимость авиабилетов и отпугнуть лоукостеров

Из-за особого состава авиационное топливо нельзя хранить слишком долго. В течение нескольких месяцев его нужно использовать, иначе оно становится непригодным для заправки самолетов. Перед заливкой в цистерны доставки состав топлива фильтруется.

Согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта, расходы на авиационное топливо составляют самую значительную часть себестоимости авиабилета - около 30%. Для бюджетных авиакомпаний и тех, кто выполняет короткие рейсы, влияние топлива на стоимость билета еще больше.

До конца прошлого года сбор на запасы топлива взимался только с самолетов, которые выполняли внутренние рейсы. С этого года вступили в силу правила Кабинета министров, согласно которым сбор взимается со всех рейсов, включая международные. Размер сбора составляет 91 евро за тонну топлива (точнее - 91,26 евро).

Для сравнения: Финляндия, Литва, Англия, Польша, Хорватия и Ирландия не взимают такой сбор. В других странах плата варьируется от 2 до почти 22 евро за тонну топлива.

Зигмар Вестфалс, член правления Латвийской авиационной ассоциации:

"Это может отпугнуть бюджетные авиакомпании от Рижского аэропорта. Это может привести к прямым и косвенным потерям для государства и его транспортной связности. Конечно, мы не можем согласиться с этим. В данном случае, если сбор составит 91 евро, это фактически разрушит отрасль. Тут нечего особо обсуждать".

Лиене Фрейвалде, директор департамента авиационных услуг и бизнес-развития Рижского аэропорта:

"Каждый дополнительный сбор, каждая дополнительная плата наносит огромный ущерб нашей конкурентоспособности. Потому что авиаперевозчики очень чувствительны к изменениям сборов, а их рентабельность очень низкая. И, следовательно, каждый дополнительный сбор чреват сокращением числа рейсов из Риги и Латвии".