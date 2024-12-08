В настоящее время Латвия меняет способ хранения запасов топлива. До сих пор государство платило торговцам нефтепродуктами за хранение топлива на их складах, однако фактически эти запасы были виртуальными. Теперь государственный управляющий активами Possessor постепенно закупает топливо на средства от сбора, который платит каждый клиент при заправке автомобиля - это 7 центов за литр. Со следующего года новый сбор коснется также авиационной отрасли. Государство решило создать резерв из 30 000 тонн авиационного топлива. Между тем Рижский аэропорт предупреждает: действия политиков могут привести к потере 200 000 пассажиров и низкобюджетных авиакомпаний, сообщает передача Nekā personīga.
Новый сбор в Латвии может сильно повлиять на стоимость авиабилетов и отпугнуть лоукостеров
Стоимость топлива - один из ключевых факторов, влияющих на цену авиабилетов.
Из-за особого состава авиационное топливо нельзя хранить слишком долго. В течение нескольких месяцев его нужно использовать, иначе оно становится непригодным для заправки самолетов. Перед заливкой в цистерны доставки состав топлива фильтруется.
Согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта, расходы на авиационное топливо составляют самую значительную часть себестоимости авиабилета - около 30%. Для бюджетных авиакомпаний и тех, кто выполняет короткие рейсы, влияние топлива на стоимость билета еще больше.
До конца прошлого года сбор на запасы топлива взимался только с самолетов, которые выполняли внутренние рейсы. С этого года вступили в силу правила Кабинета министров, согласно которым сбор взимается со всех рейсов, включая международные. Размер сбора составляет 91 евро за тонну топлива (точнее - 91,26 евро).
Для сравнения: Финляндия, Литва, Англия, Польша, Хорватия и Ирландия не взимают такой сбор. В других странах плата варьируется от 2 до почти 22 евро за тонну топлива.
Зигмар Вестфалс, член правления Латвийской авиационной ассоциации:
"Это может отпугнуть бюджетные авиакомпании от Рижского аэропорта. Это может привести к прямым и косвенным потерям для государства и его транспортной связности. Конечно, мы не можем согласиться с этим. В данном случае, если сбор составит 91 евро, это фактически разрушит отрасль. Тут нечего особо обсуждать".
Лиене Фрейвалде, директор департамента авиационных услуг и бизнес-развития Рижского аэропорта:
"Каждый дополнительный сбор, каждая дополнительная плата наносит огромный ущерб нашей конкурентоспособности. Потому что авиаперевозчики очень чувствительны к изменениям сборов, а их рентабельность очень низкая. И, следовательно, каждый дополнительный сбор чреват сокращением числа рейсов из Риги и Латвии".
Еще осенью министр экономики в программе Nekā personīga подтвердил, что новый сбор стал предметом споров с отраслью. Хотя компания Possessor уже должна была начать взимать средства, этого не происходило на протяжении всего года. В октябре рассматривались два сценария: либо обязать платить сбор поставщиков авиационного топлива, либо наложить дополнительный сбор на всех покупателей обычного топлива, что, по прогнозам министра, было бы сравнительно незначительным по объему.
Когда поправки к Закону об энергетике, регулирующие создание запасов авиационного топлива, были переданы в Комиссию Сейма по народному хозяйству, депутаты проголосовали за то, чтобы сбор оплачивали поставщики авиационного топлива.
Как новая норма будет работать на практике, пока никто точно сказать не может. Специально для этого до марта следующего года будут разработаны новые правила Кабинета министров.
Министерство экономики считает, что достигнут компромисс - с поставщиков топлива не будет взыскан сбор за этот год. Более того, если они согласятся хранить резервы у себя, то сумма сбора будет уменьшена до нескольких десятков евро. Однако это все равно будет больше, чем в соседних странах. К тому же министерство пошло на уступки, решив ввести норму не с января, а с середины следующего года.
"Это было лучшее решение из возможных, не перекладывая их обязательства на других потребителей", - отметил государственный секретарь Министерства экономики Эдмунд Валантис.
Виктор Валайнис, министр экономики (СЗК):
"Я думаю, что не следует беспокоиться о влиянии на авиационный бизнес. В любом случае мы уверены, что влияние будет оказано. Но это будет не так, как сейчас пытаются представить один бизнесмен за другим".
На территории аэропорта работают две компании, которые поставляют авиационное топливо. Всего в Латвии этим занимаются шесть предприятий.
В прошлом году в аэропорту было заправлено 129 177,92 тонны авиационного топлива.
Согласно требованиям Министерства экономики и Possessor, объем, который необходимо хранить в резерве, составляет четверть от годового потребления. Этот объем равен 581 железнодорожной цистерне, что приблизительно составляет 10 грузовых поездов.
Рижский аэропорт прогнозирует, что неопределенность вокруг новых норм может отпугнуть от Риги бюджетные авиакомпании, которые учитывают каждое удорожание. Кроме того, airBaltic уже продала более 800 000 билетов на рейсы из Рижского аэропорта на 2025 год, и в их стоимости не учтено возможное повышение сборов.
Это означает, что airBaltic понесет дополнительные убытки. Если будет введен сбор в размере 91 евро, по расчетам airBaltic, пассажиропоток в Рижском аэропорту сократится минимум на 3%, что эквивалентно примерно 112 тысячам пассажиров. В общей сложности аэропорт может потерять до 200 тысяч пассажиров.
Nekā personīga: Есть ли какая-нибудь ясность относительно того, где все это будет храниться, кто будет отвечать за то, где это хранится, как это транспортируется и откуда?
Зигмар Вестфалс: К сожалению, нет. Мы были обеспокоены тем, что это до сих пор в результате коммуникации с помощью переписки нигде не было подтверждено в письменном виде - вот что нас беспокоит.
"Да, это, пожалуй, одна из самых больших причин непонимания и недовольства - отсутствие четких правил и условий, когда, почему, где, кто и сколько будет хранить и кто будет за это платить", - говорит Фрейвалде.
Со следующего года все авиакомпании должны перейти на экологичное авиационное топливо. Это может сократить выбросы углекислого газа, производимые самолетами, до 80%. Но это топливо будет дороже и также повлияет на стоимость билетов.
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