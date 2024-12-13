Глава Latvijas gāze рассказал, от чего будут зависеть цены на газ

"Цена на газ следующим летом будет во многом зависеть от геополитических условий", - сказал Калвитис.

Он также отметил, что геополитическая ситуация в настоящее время накалена, а газ и нефть - это товары, на которые напрямую влияет "большая политика".

Калвитис также отметил, что цена на газ в настоящее время выше, чем ожидалось.

"Мы не ожидали, что цена на бирже достигнет 45-46 евро за мегаватт-час", - сказал он, добавив, что изначально ожидалось, что цена газа на бирже этой зимой будет ниже 40 евро за мегаватт-час.

Уже сообщалось, что оборот концерна Latvijas gāze в прошлом году составил 159,819 миллиона евро, что в 4,4 раза меньше, чем в 2022 году, когда цены на природный газ сильно выросли, но компания также понесла убытки в размере 56,911 миллиона евро, тогда как годом ранее была получена прибыль.

Latvijas gāze на 28,97% принадлежит Rietumu Banka, на 28,85% - Energy Investments, на 18,26% - немецкой Uniper Ruhrgas International, на 16% - Itera Latvija и на 6,15% - литовской компании Haupas.

По данным Firmas.lv, Калвитис владеет 70% акций Energy Investments, а Эгил Лапсалис и Элита Дреймане - по 15%. Акционерный капитал Latvijas gāze составляет 55,86 миллиона евро.

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