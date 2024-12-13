Будущая цена на природный газ будет зависеть от геополитических условий, заявил в пятницу, 13 декабря, в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 председатель правления предприятия Latvijas Gāze Айгар Калвитис.
Глава Latvijas gāze рассказал, от чего будут зависеть цены на газ
"Цена на газ следующим летом будет во многом зависеть от геополитических условий", - сказал Калвитис.
Он также отметил, что геополитическая ситуация в настоящее время накалена, а газ и нефть - это товары, на которые напрямую влияет "большая политика".
Калвитис также отметил, что цена на газ в настоящее время выше, чем ожидалось.
"Мы не ожидали, что цена на бирже достигнет 45-46 евро за мегаватт-час", - сказал он, добавив, что изначально ожидалось, что цена газа на бирже этой зимой будет ниже 40 евро за мегаватт-час.
Уже сообщалось, что оборот концерна Latvijas gāze в прошлом году составил 159,819 миллиона евро, что в 4,4 раза меньше, чем в 2022 году, когда цены на природный газ сильно выросли, но компания также понесла убытки в размере 56,911 миллиона евро, тогда как годом ранее была получена прибыль.
Latvijas gāze на 28,97% принадлежит Rietumu Banka, на 28,85% - Energy Investments, на 18,26% - немецкой Uniper Ruhrgas International, на 16% - Itera Latvija и на 6,15% - литовской компании Haupas.
По данным Firmas.lv, Калвитис владеет 70% акций Energy Investments, а Эгил Лапсалис и Элита Дреймане - по 15%. Акционерный капитал Latvijas gāze составляет 55,86 миллиона евро.
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