До конца этого года на лечение онкологических больных правительство перераспределило дополнительно 5,16 млн евро.
Помощь смогут получить тысячи пациентов: на лечение онкобольных перераспределено 5 млн евро
Дополнительное финансирование позволит оказать медицинские услуги 3274 пациентам. Эти средства предусмотрены для операций и 83 922 различных манипуляций.
57 793 евро будет направлено на доплаты за химиотерапевтические препараты, 56 887 евро - на покрытие транспортных расходов во время лечения. Средства также будут использованы для других целей.
Как отмечает Министерство здравоохранения, в лечении онкологических заболеваний существует ряд манипуляций, которые могут потребовать дополнительных расходов - это диагностические и лечебные услуги, например, специфические анализы, хирургические операции, радиотерапия и химиотерапия. После лечения пациентам может потребоваться реабилитация или паллиативный уход, что также может повлечь за собой дополнительные расходы.
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