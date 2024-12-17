Помощь смогут получить тысячи пациентов: на лечение онкобольных перераспределено 5 млн евро

Дополнительное финансирование позволит оказать медицинские услуги 3274 пациентам. Эти средства предусмотрены для операций и 83 922 различных манипуляций.

57 793 евро будет направлено на доплаты за химиотерапевтические препараты, 56 887 евро - на покрытие транспортных расходов во время лечения. Средства также будут использованы для других целей.

Как отмечает Министерство здравоохранения, в лечении онкологических заболеваний существует ряд манипуляций, которые могут потребовать дополнительных расходов - это диагностические и лечебные услуги, например, специфические анализы, хирургические операции, радиотерапия и химиотерапия. После лечения пациентам может потребоваться реабилитация или паллиативный уход, что также может повлечь за собой дополнительные расходы.

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