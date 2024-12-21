Цены на масло продолжают бить новые рекорды. В настоящее время масло в магазинах стоит в среднем от 16 до 17 евро за килограмм, а стоимость одной упаковки, если только это не акционная цена, составляет около трех евро. По словам представителей молочной отрасли, этот рост цен связан с дефицитом масла по всей Европе, где за последние месяцы также наблюдается удорожание этого молочного продукта. Но может ли "пузырь цен на масло" лопнуть? В вопросе разбирались TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Цены на сливочное масло в магазинах рекордно подорожали. Специалисты рассказали о причинах
Как заметили журналисты TV3 в магазинах, покупатели чаще всего выбирают самое дешевое масло, а именно то, которое продается по акции. Жители также признают, что масло теперь практически стоит на вес золота.
"Масло... Все дорого. Вот сегодня подешевле, поэтому взял две пачки. Но для пенсионера это дорого. По три евро за пачку - это вообще очень дорого. Конечно, хотелось бы, чтобы было дешевле", - поделился пенсионер.
"Кто же этого не заметил? (...) Стараюсь найти самое дешевое. Где-то ведь есть скидка. Если нет в Maxima, то в Rimi, если нет в Rimi, то в Mego", - рассказал Юрис.
Магазины придерживаются привычной риторики - в высокой конечной цене они не виноваты, так как основной рост стоимости связан с производителями.
В свою очередь, представители молочной отрасли объясняют, что цена на масло растет по всей Европе из-за нескольких причин. Главная из них - нехватка молочного жира, основного ингредиента для производства масла.
"В европейской части снизилось количество молока из-за болезни "синего языка". Это одна из причин. Вторая - сейчас в северном полушарии зима, а зимой традиционно снижается содержание молочного жира в молоке. Но потребление никуда не исчезло. Оно растет. Даже в Латвии, несмотря на сокращение численности населения, в мире потребление все-таки увеличивается. Таким образом, желающих купить масло становится больше, но производить его больше, к сожалению, мы не можем", - пояснил Янис Шолкс, глава Латвийского союза молокопереработчиков.
По словам Шолкса, увеличить темпы производства масла, что позволило бы снизить его цену, можно только при условии поступления на рынок большего количества молока или повышения его жирности. Однако ни первое, ни второе невозможно реализовать быстро.
"Решение могло бы быть в том, чтобы наши животноводы в дальнейшем, учитывая ситуацию на рынке, больше обращали внимание на содержание жира в молоке, которое дают коровы. Но очевидно, что это вопрос не одного месяца и не трех. Это полугодие или год, ведь невозможно заставить животное изменить состав молока", - заметил Янис Шолкс.
Поэтому представители молочной отрасли, к сожалению, не прогнозируют удешевление масла.
"О потолке цен пока трудно судить. Но нет признаков того, что цена стабилизируется или, тем более, снизится. К сожалению, есть признаки того, что она может ещё вырасти", - признал Янис Шолкс.
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