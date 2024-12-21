Видео Цены на сливочное масло в магазинах рекордно подорожали. Специалисты рассказали о причинах

Как заметили журналисты TV3 в магазинах, покупатели чаще всего выбирают самое дешевое масло, а именно то, которое продается по акции. Жители также признают, что масло теперь практически стоит на вес золота.

"Масло... Все дорого. Вот сегодня подешевле, поэтому взял две пачки. Но для пенсионера это дорого. По три евро за пачку - это вообще очень дорого. Конечно, хотелось бы, чтобы было дешевле", - поделился пенсионер.

"Кто же этого не заметил? (...) Стараюсь найти самое дешевое. Где-то ведь есть скидка. Если нет в Maxima, то в Rimi, если нет в Rimi, то в Mego", - рассказал Юрис.

Магазины придерживаются привычной риторики - в высокой конечной цене они не виноваты, так как основной рост стоимости связан с производителями.

В свою очередь, представители молочной отрасли объясняют, что цена на масло растет по всей Европе из-за нескольких причин. Главная из них - нехватка молочного жира, основного ингредиента для производства масла.