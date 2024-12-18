Ассоциация подсчитала, в какую сумму может обойтись выкуп Tet и LMT

Ответа Telia правительство будет ждать в течение месяца.

Что касается будущей структуры Tet и LMT, то у правительства есть четкое видение дальнейшего развития, если Telia примет предложение, сказал Валайнис.

Говоря о том, есть ли у правительства другие сценарии на случай, если Telia не примет предложение, Валайнис отметил, что есть и другие варианты, но в настоящее время они не разглашаются.

Как сообщалось, 19 ноября правительство на закрытом заседании рассмотрело более 30 различных предложений по дальнейшему развитию LMT и Tet, но не приняло окончательного решения, поручив Минэкономики уточнить планы.

Неофициально было известно, что в ходе переговоров между государством и Telia обсуждалось несколько возможных вариантов - начиная с объединения Tet и LMT и заканчивая сохранением нынешней ситуации. Также рассматривалась возможность полного или частичного выкупа долей компаний у Telia и отделения ряда активов.

В свое время была создана сложная схема управления Tet и LMT, о пересмотре которой обоим акционерам - государству и Telia - до сих пор не удалось договориться.

Государству в лице Possessor принадлежит 51% долей Tet, а дочерней компании Telia Tilts Communications - 49% долей Tet. В свою очередь в капитале LMT 49% принадлежат Telia и ее дочерней компании Sonera Holding, 28% - государству через Латвийский государственный центр радио и телевидения (23%) и Possessor (5%), а еще 23% долей LMT принадлежат Tet.