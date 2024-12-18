Стоимость выкупа принадлежащих шведской компании Telia долей капитала телекоммуникационных компаний Tet и Latvijas mobilais telefons (LMT) может превысить полмиллиарда евро. Такой прогноз агентству LETA высказал исполнительный директор Латвийской ассоциации телекоммуникаций (LTA) Янис Лелис, комментируя принятое правительством в среду решение.
Ассоциация подсчитала, в какую сумму может обойтись выкуп Tet и LMT
Говоря о будущей структуре двух компаний, Лелис отметил, что если запланированный правительством выкуп долей капитала Tet и LMT у Telia состоится, то должна быть выделена фиксированная оптоволоконная сеть Tet, и новая созданная компания должна будет обеспечивать ее всем игрокам рынка на одинаковых условиях.
"Тогда конкурентная среда Латвии будет очень благоприятной для всех компаний, с равными условиями для использования инфраструктуры", - сказал Лелис.
Он также отметил важность того, что решение о будущих сценариях Tet и LMT принимается в то время, когда многие отрасли в Латвии переживают кризис, что говорит о том, что "правительство Латвии готово взять на себя ответственность".
Как уже сообщалось, Кабинет министров 18 декабря уполномочил Министерство экономики сделать предложение о выкупе у шведской компании Telia долей капитала телекоммуникационных компаний ООО Tet и ООО Latvijas mobilais telefons (LMT), сообщил министр экономики Виктор Валайнис.
Возможная сумма сделки является коммерческой тайной и будет названа только в том случае, если Telia согласится на предложение.
В то же время Telia является компанией, акции которой котируются на бирже, поэтому обязана сообщать о таких сделках, сказал Валайнис.
Ответа Telia правительство будет ждать в течение месяца.
Что касается будущей структуры Tet и LMT, то у правительства есть четкое видение дальнейшего развития, если Telia примет предложение, сказал Валайнис.
Говоря о том, есть ли у правительства другие сценарии на случай, если Telia не примет предложение, Валайнис отметил, что есть и другие варианты, но в настоящее время они не разглашаются.
Как сообщалось, 19 ноября правительство на закрытом заседании рассмотрело более 30 различных предложений по дальнейшему развитию LMT и Tet, но не приняло окончательного решения, поручив Минэкономики уточнить планы.
Неофициально было известно, что в ходе переговоров между государством и Telia обсуждалось несколько возможных вариантов - начиная с объединения Tet и LMT и заканчивая сохранением нынешней ситуации. Также рассматривалась возможность полного или частичного выкупа долей компаний у Telia и отделения ряда активов.
В свое время была создана сложная схема управления Tet и LMT, о пересмотре которой обоим акционерам - государству и Telia - до сих пор не удалось договориться.
Государству в лице Possessor принадлежит 51% долей Tet, а дочерней компании Telia Tilts Communications - 49% долей Tet. В свою очередь в капитале LMT 49% принадлежат Telia и ее дочерней компании Sonera Holding, 28% - государству через Латвийский государственный центр радио и телевидения (23%) и Possessor (5%), а еще 23% долей LMT принадлежат Tet.
Это теоретически означает, что посредством Tet 11,73% долей LMT контролирует государство, а 11,27% - Telia, что должно означать, что доля Telia в капитале LMT составляет 60,3%, а государства - 39,7%. Однако на практике фактически государство имеет решающий контроль и в LMT, так как имеет преимущество в Tet. Такое положение дел затормозило принятие ряда стратегических решений, требующих консенсуса.
Telia предложила изменить эту структуру - LMT приобрела бы за деньги телекоммуникационный бизнес Tet, который следует выделить в отдельную компанию (условно Tet Telco), обоим нынешним акционерам Tet Telco были бы выплачены особые дивиденды, и Telia продала бы государству свои 49% долей Tet, а от Tet переняла бы недостающий 1% долей LMT, в результате чего обоим основным акционерам - государству и Telia - принадлежало бы по 50% LMT. Позже предложено провести IPO и 20% или более акций LMT котировать на бирже. В публичном предложении часть своих акций должны продать оба акционера. В результате сделки пришлось бы заменить и высший менеджмент компаний.
Представители правительства официально не прокомментировали это предложение, но отвергли возможность продажи долей государства. Вместо этого рассматривалась возможность выкупа у Telia долей LMT и Tet.
Оборот концерна Tet в прошлом году составил 295,753 млн евро, что на 9,5% меньше предыдущего года, а прибыль уменьшилась на 40,1% до 15,226 млн евро. В то же время оборот самого ООО Tet в 2023 году составил 187,204 млн евро, что на 19,1% меньше 2022 года, а прибыль сократилась на 21,1% до 18,987 млн евро.
Оборот концерна LMT в прошлом году составил 310,269 млн евро, что на 6,7% больше 2022 года, а прибыль выросла на 0,6% до 32,069 млн евро. Оборот материнской компании в 2023 году составил 175,062 млн евро, что на 5,9% больше 2022 года, а прибыль увеличилась на 20,6% до 34,864 млн евро.
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