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Экономику Латвии может спасти только экспорт, считает глава SEB Bank Иева Тетере

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Председатель правления SEB banka Иева Тетере
Председатель правления SEB banka Иева Тетере Фото: Edijs Pālens/LETA

Экономика Латвии сможет выжить и расти только за счет экспорта, однако в следующем году значительного увеличения экспортных показателей не предвидится ни в одной отрасли. Такое мнение выразила председатель правления SEB Bank Иева Тетере, сообщает LETA.

Тетере отметила, что в Латвии по-прежнему наблюдается так называемый "отложенный рост". Она пояснила:

"Депозиты в экономике растут быстрее, чем кредиты. Это означает, что свободные средства есть как у компаний, так и у частных лиц, но инвестиции откладываются".

Она подчеркнула, что прогнозы экономистов на следующий год не предполагают заметного увеличения экспорта в какой-либо из сфер бизнеса.

"Латвия - маленькая страна в глобальной экономике, поэтому мы должны быть умными и помнить, что нашу экономику может спасти только экспорт. Нам нужно больше искать способы заработать за пределами страны, вместо того чтобы просто перераспределять деньги внутри. Если в семье мы продаем что-то друг другу, богаче от этого не становимся", - сказала Тетере.

По ее словам, ключевые экспортные рынки Латвии - Литва, Германия и Скандинавия - не внушают оптимизма на следующий год. Эти регионы сталкиваются с серьезными экономическими вызовами, а их темпы роста остаются сравнительно низкими.

Тетере также обратила внимание на успех соседних стран, где развитие отдельных крупных компаний, так называемых "единорогов", приносит ощутимую пользу экономике. "Когда крупные экспортно-ориентированные компании активно развиваются, это создает эффект перелива, стимулируя рост и других игроков и отраслей. Поэтому, на мой взгляд, критически важно поддерживать развитие именно таких амбициозных предприятий", - отметила она.

По мнению Тетере, в следующем году ожидается рост интереса общества к вопросам сбережений, инвестиций и долгосрочной финансовой ответственности. Это во многом связано с начатой в этом году дискуссией о пенсионной системе.

Она раскритиковала решение о перераспределении 1% средств второго пенсионного уровня в пользу первого уровня. "Это решение крайне негативное. Оно спровоцировало широкую дискуссию и заставило людей задуматься, хватит ли у них накоплений на будущее. Мы видим, что люди начали собирать подписи, делиться мнениями, и это хороший знак - общество готово к более глубокому пониманию вопросов сбережений", - сказала глава SEB Bank.

Особое беспокойство Тетере вызвала демографическая ситуация. В октябре 2023 года число новорожденных в месяц впервые опустилось ниже 1000. "Мы видим это даже среди наших сотрудников: количество выплат по случаю рождения детей уменьшается год от года.

Да, мы договорились, что приоритетом является безопасность, но нельзя забывать о демографии. Иначе может случиться так, что защита нам просто не понадобится", - подчеркнула она.

Говоря о налоговой политике, Тетере указала на ее противоречия. Вместо стимулирования накоплений и инвестиций вводятся более высокие налоговые обязательства. "Налог на прирост капитала существенно вырос и теперь превышает ставки в ряде богатых стран Европы. Это вынуждает людей искать более умные способы долгосрочного накопления и увеличения капитала", - отметила она.

Тетере выразила надежду, что стремление к росту, успеху и созданию благополучия станет частью "ДНК" латвийского общества и бизнеса.

"Развитие страны напрямую зависит от успешных и финансово стабильных предпринимателей. Им нужно дать возможность работать, а наши усилия сосредоточить на устранении барьеров и упрощении процессов", - заявила она.

Она также подчеркнула важность критического мышления. "Мы должны быть готовы к нарастающему потоку информации и попыткам недемократических сил психологически на нас влиять. Очень важно самим оставаться бдительными, уметь анализировать контент и делать взвешенные выводы", - добавила Тетере.

SEB Bank занимает второе место среди крупнейших банков Латвии по размеру активов. В 2022 году аудированная прибыль группы SEB Bank в Латвии составила 152,4 миллиона евро.

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