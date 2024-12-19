Экономику Латвии может спасти только экспорт, считает глава SEB Bank Иева Тетере

По мнению Тетере, в следующем году ожидается рост интереса общества к вопросам сбережений, инвестиций и долгосрочной финансовой ответственности. Это во многом связано с начатой в этом году дискуссией о пенсионной системе.

Она раскритиковала решение о перераспределении 1% средств второго пенсионного уровня в пользу первого уровня. "Это решение крайне негативное. Оно спровоцировало широкую дискуссию и заставило людей задуматься, хватит ли у них накоплений на будущее. Мы видим, что люди начали собирать подписи, делиться мнениями, и это хороший знак - общество готово к более глубокому пониманию вопросов сбережений", - сказала глава SEB Bank.

Особое беспокойство Тетере вызвала демографическая ситуация. В октябре 2023 года число новорожденных в месяц впервые опустилось ниже 1000. "Мы видим это даже среди наших сотрудников: количество выплат по случаю рождения детей уменьшается год от года.

Да, мы договорились, что приоритетом является безопасность, но нельзя забывать о демографии. Иначе может случиться так, что защита нам просто не понадобится", - подчеркнула она.

Говоря о налоговой политике, Тетере указала на ее противоречия. Вместо стимулирования накоплений и инвестиций вводятся более высокие налоговые обязательства. "Налог на прирост капитала существенно вырос и теперь превышает ставки в ряде богатых стран Европы. Это вынуждает людей искать более умные способы долгосрочного накопления и увеличения капитала", - отметила она.