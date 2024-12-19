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Видео Низкие цены тоже могут стать проблемой. Экономист рассказал, чем плоха дефляция

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Деньги
Деньги Фото: RomanR/Shutterstock

Дефляция, или снижение цен, не всегда означает положительные тенденции, говорит в подкасте Piķis un ģēvelis! на канале tv3.lv экономист Дайнис Гашпуйтис.

Хотя потребителям нравится видеть более низкие цены, экономист подчеркивает, что это может создать ряд проблем для производителей и работников, что в конечном итоге отразится на обществе в целом.

"Не все проигрывают, когда дело доходит до инфляции. Но в случае дефляции вопрос в том, на какой основе падают цены. Мы видим и радуемся - цены на молоко падают, но не подозреваем, что затраты для фермеров никто не отменяет, как и заработную плату. Мы видим, что заработная плата, независимо от инфляции, продолжает расти. Следовательно, если цена упадет, у производителей, поставщиков товаров возникнут проблемы с оплатой долгов и так далее", - прокомментировал эксперт.

Видео: Сюжет подкаста Piķis un ģēvelis!

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