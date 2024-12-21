Министерство финансов в этом году может выплатить сотрудникам денежные премии на общую сумму около 50 000 евро, сообщает LETA.
На выплату премий сотрудникам Минфина может быть выделено до 50 000 евро
Министерство начало ежегодную аттестацию сотрудников, по результатам которой работникам могут назначаться премии.
Представители министерства пояснили агентству LETA, что размер премии будет зависеть от результатов оценки, а общая сумма, которая будет выплачена, оценивается примерно в 50 000 евро.
Представители министерства подчеркнули, что Минфин не организовывал рождественские и новогодние мероприятия для сотрудников как минимум последние 15 лет и не будет проводить их и в этом году.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!