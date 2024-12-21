На выплату премий сотрудникам Минфина может быть выделено до 50 000 евро

Министерство начало ежегодную аттестацию сотрудников, по результатам которой работникам могут назначаться премии.

Представители министерства пояснили агентству LETA, что размер премии будет зависеть от результатов оценки, а общая сумма, которая будет выплачена, оценивается примерно в 50 000 евро.

Представители министерства подчеркнули, что Минфин не организовывал рождественские и новогодние мероприятия для сотрудников как минимум последние 15 лет и не будет проводить их и в этом году.

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