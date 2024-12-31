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Какая столица ЕС самая дешевая для жизни? Рига - среди лидеров

Перевод: Валерия Ермакова
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Рига. Снимок иллюстративный.
Рига. Снимок иллюстративный. Фото: Edijs Pālens/LETA

Наверняка многим приходила в голову мысль переехать за границу. В пределах Европейского Союза это очень легко - собрал чемоданы и поехал. Но куда именно? Хорошим выбором всегда будет место, где жизнь дешевле. В этом контексте издание Bild рассмотрело, в какой столице ЕС самые низкие расходы на жизнь, сообщает Rus.Postimees.

Немецкое издание Bild исследовало, какая столица Европейского союза является самой бюджетной. Были сравнены цены на аренду, коммунальные услуги, общественный транспорт и продукты в 27 столицах ЕС.

При расчете арендных цен учитывались как квартиры в центре города, так и за его пределами, чтобы вычислить среднее значение. Средние расходы на электричество и другие дополнительные расходы, такие как отопление, вода, мусор и интернет, были рассчитаны для квартиры площадью 85 квадратных метров.

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