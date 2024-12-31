Какая столица ЕС самая дешевая для жизни? Рига - среди лидеров

Наверняка многим приходила в голову мысль переехать за границу. В пределах Европейского Союза это очень легко - собрал чемоданы и поехал. Но куда именно? Хорошим выбором всегда будет место, где жизнь дешевле. В этом контексте издание Bild рассмотрело, в какой столице ЕС самые низкие расходы на жизнь, сообщает Rus.Postimees.