Цена природного газа в Европе достигла 50 евро за мегаватт-час

Около 17:00 по латвийскому времени цена природного газа на виртуальной торговой точки для природного газа в Нидерландах Title Transfer Facility (TTF) выросла на 3,5%, достигнув 49,725 евро за мегаватт-час.

До этого она ненадолго достигала 50 евро, что является самой высокой ценой с октября 2023 года.

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