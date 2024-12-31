Ср, 1.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Цена природного газа в Европе достигла 50 евро за мегаватт-час

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото статьи
Фото: Schutterstock.com

Поскольку Украина готовится прекратить транзит российского газа, а спрос на него растет из-за наступления холодной погоды, то цена на европейский природный газ во вторник, 31 декабря, впервые за год достигла 50 евро за мегаватт-час.

Около 17:00 по латвийскому времени цена природного газа на виртуальной торговой точки для природного газа в Нидерландах Title Transfer Facility (TTF) выросла на 3,5%, достигнув 49,725 евро за мегаватт-час.

До этого она ненадолго достигала 50 евро, что является самой высокой ценой с октября 2023 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх