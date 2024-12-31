Поскольку Украина готовится прекратить транзит российского газа, а спрос на него растет из-за наступления холодной погоды, то цена на европейский природный газ во вторник, 31 декабря, впервые за год достигла 50 евро за мегаватт-час.
Цена природного газа в Европе достигла 50 евро за мегаватт-час
Около 17:00 по латвийскому времени цена природного газа на виртуальной торговой точки для природного газа в Нидерландах Title Transfer Facility (TTF) выросла на 3,5%, достигнув 49,725 евро за мегаватт-час.
До этого она ненадолго достигала 50 евро, что является самой высокой ценой с октября 2023 года.
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