С конца декабря дизельное топливо подорожало на 4 цента за литр, бензин - на 3 цента, автогаз - на 12 центов.

"Для дизельного топлива и бензина это в основном связано с ростом акциза. Для автогаза это акциз плюс вступление в силу санкций", - пояснила Иева Лигере, исполнительный директор ассоциации.

Также Сейм рассматривает закон, который может обязать добавлять в топливо дорогие биокомпоненты, что приведет к дальнейшему росту цен.

"Мы подсчитали, что к 2030 году она может составить [плюс] 18 центов за литр, но как это изменится, покажет время", - сказал Лигере.

"То, что существенно изменит наше будущее - это “Закон о транспортной энергии”. Есть определенные вопросы, на которые мы пока не можем полностью ответить, каковы будут тенденции , но мы ожидаем, что это приведет к росту цен на топливо", - отметил представитель Circle-K Latvija Гатис Титов.

Но не у всех есть возможность гибко реагировать на цены и повышать цены на свои услуги. Например, пассажирские перевозчики, которые заключили долгосрочные контракты с государством.

"Цены на услуги были установлены давно, когда заключались эти договоры. Уже сейчас перевозчики работают в убыток.

Рост цен на топливо приносит еще большие убытки перевозчикам, которым приходится финансировать наложенные государством обязательства из собственных средств", - сказал президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.

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